ODS: Pokud se stát nevyjádří do 30 dní, bude to znamenat souhlas

Pokud se úřad nevyjádří k určitému problému ve lhůtě do 30 dnů, bude to znamenat kladné stanovisko. Počítá s tím návrh novely správního řádu, který na tiskové konferenci představila ODS. Podobný návrh připravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) i do novely zákona o urychlení výstavby, který však počítá s lhůtou 60 dní. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky je návrh jeho strany lepší, protože je to obecné ustanovení dotažené do detailu.

"Současná vláda má plná ústa toho, jak chce občanům zjednodušit život, bojovat s byrokracií, ale pravý opak je pravdou. Jsme tady svědky toho, jak se pět let pod vedením vlád ANO a ČSSD zhoršují podmínky pro normální fungování státu. Občané jsou vystaveni stále novým regulacím a byrokracie se neustále zvyšuje," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Jako příklad uvedl stavební řízení, které v Česku patří k nejdelším na světě. Podle loňských údajů Světové banky bylo Česko ve vyřizování stavebního povolení na 127. místě ze 185 porovnávaných zemí. Na zahájení větších developerských projektů se v některých případech čeká až deset let.

"My jsme z tohoto důvodu připravili novelu správního řádu, která se snaží aspoň některé tyto nedostatky napravit. Námi zaváděná novela zavádí pro všechna závazná stanoviska takzvanou fikci souhlasu. To znamená, že stát bude mít přesně určenou lhůtu 30 dnů pro vydání závazného stanoviska. A pokud tuto lhůtu nesplní, tak to řízení pokračuje, jako by stát vydal souhlasné stanovisko," uvedl dále Fiala. Návrh ODS označil za neideologický, jednoduchý a legitimní princip, který říká, že má stát plnit svoje povinnosti.

"Ministerstvo pro místní rozvoj zároveň připravuje ustanovení fikce souhlasu do chystané novely zákona 416 (o urychlení výstavby dopravní infrastruktury). Byl to náš návrh, ale to, že nám vláda občas sebere dobrý nápad, nám nevadí. Nicméně to, co přinášíme my, je lepší obecné ustanovení, které je dotažené do detailu. Přesně definuje to, jakým způsobem se řeší ten případ, kdy stát promešká lhůtu," doplnil Kupka. Na rozdíl od novely, kterou navrhuje MMR, by podle něj návrh ODS pomohl i drobnějším investorům například při stavbě rodinného domu nebo garáže.

Podle něj nebude zároveň možné, aby se prvoinstanční orgány spoléhaly na to, že za ně situaci vypořádá v odvolacím řízení odvolací orgán. "Protože ani v tomhle případě nebude možné revidovat neexistenci závazného stanoviska. Pevně doufáme, že tahle novela povede k tomu, že úřady budou rychlejší a disciplinovanější," dodal Kupka.

Jak uvedla v polovině prosince ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), návrh novely zákona o urychlení výstavby je v meziresortním řízení a v lednu by ho měla projednat vláda.