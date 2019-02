Ohledně Huawei nechceme na úřad tlačit, říká Brabec

Vláda určitě nechce tlačit na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), aby měnil svá rozhodnutí. Novinářům to před jednáním kabinetu řekl vicepremiér Richard Brabec (ANO). Čínská společnost Huawei oznámila, že je připravena bránit se kvůli varování NÚKIB před jejími technologiemi u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže a požaduje zrušení varování. Vláda se bude situací zabývat.

"NÚKIB je nezávislý, nějak se rozhodl. Určitě to není o tom, že bychom tlačili na nezávislý orgán, aby nějakým způsobem měnil svá rozhodnutí. Chceme se o tom bavit," řekl Brabec novinářům. Podrobnosti prozradit nechtěl.

Projednávání záležitosti potvrdila i ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), blíže se k ní ale nevyjadřovala, protože vláda podle ní věc projedná v utajovaném režimu.

NÚKIB před používáním technologií čínských společností Huawei a ZTE varoval v prosinci. Hardware a software těchto firem označil za bezpečnostní riziko. Na základě varování úřadu Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z veřejné zakázky za půl miliardy korun na vybudování portálu Moje daně. Deník Právo uvedl, že zákaz používání technologií od čínských firem Huawei a ZTE vydalo ministerstvo zdravotnictví. Firma Huawei se proti varování NÚKIB ohradila, vystoupila proti němu také čínská ambasáda.

Čínská společnost v dopisech adresovaných premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a řediteli NÚKIB Dušanu Navrátilovi uvedla, že se bude proti varování českého úřadu bránit, požaduje úpravu nebo zrušení varování. Podle čínské společnosti varování NÚKIB porušilo mezinárodní právo, včetně smluv o ochraně investic.

"Spolu se svými externími poradci jsme analyzovali právní možnosti, které by společnost Huawei měla, pokud by nebylo varování zrušeno nebo změněno. V případě nutnosti je připravena bránit svá práva mimo jiné soudní žalobou proti nezákonnému zásahu a případně následnou žalobou o náhradu škody, ústavní stížností a rozhodčím řízením na základě příslušných dvoustranných smluv o ochraně investic," citoval ve čtvrtek z dopisů od Huawei Deník N. Odpovědi na své dopisy firma požaduje do 14. února.

Podle Deníku N zástupci NÚKIB na páteční jednání vlády pozváni nejsou. Brabec řekl, že neví, zda se představitelé úřadu budou jednání účastnit.