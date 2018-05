Okamura v Aréně Jaromíra Soukupa zpražil Zimolu: Vláda s ČSSD bude nestabilní!

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa tentokrát pozval místopředsedu ANO Richarda Brabce a druhého muže ČSSD Jiřího Zimolu; do studia přišel i Stanislav Grospič z KSČM, která má vznik vlády umožnit. Proti nim se postavil předseda SPD Tomio Okamura, poslanec KDU-ČSL Marek Výborný a Miloš Vystrčil z ODS. V pořadu se probírala aktuální témata, která právě hýbou politickou scénou.

V úvodu pořadu se moderátor Jaromír Soukup věnoval aktuálním událostem, které hýbou Českem. Jako první společně se svými hosty řešil kůrovcovou kalamitu, která je podle odborníků nejhorší za několik století. Soukup divákům objasnil, proč je kauza takovým problémem; zároveň se zeptal zástupců jednotlivých stran, co si myslí o tom, že byl odvolaný šéf Lesů ČR Daniel Szórád.

"Stoprocentně si za tím rozhodnutím stojíme, kůrovcová kalamita je tu největší od dob Marie Terezie, státní podnik Lesy ČR dlouho přihlížel a nic s tím nedělal. Odvolání Szóráda je tedy na místě," uvedl Brabec. Dodal, že se jednalo o manažerské selhání, z toho důvodu ho nahradil Tomáš Pospíšil. Na Brabcova slova navázal Zimola, který souhlasil, že kůrovcová kalamita je zásadní problém; on sám však uvedl, že vidí i mnohé další.

"Když se podíváme i na hospodaření Lesů ČR, vidíme, že zásadně klesají zisky. Nemám pocit, že by dřevo ubývalo, spíš soudím, že to je kvůli hospodaření. Jsme připravení po případném převzetí ministerstva zemědělství nechat udělat audit," uvedl k tématu Zimola z ČSSD. S auditem souhlasil také komunista Grospič, podle kterého byla kůrovcová kalamita poslední kapkou, proto šéf Lesů ČR musel odejít.

"Odvolání bylo úsměvné"

"Mně to odvolání přišlo úsměvné. Jen kvůli kůrovci? Vždyť tohle je problém, který je očekávatelný. Stačí se jen podívat na počasí. Je suché jaro, je logické, že tu bude problém s kůrovci," vyjádřil se kriticky lidovec Výborný.

Následně se téma hovoru přesunulo k sestavování vlády. Jako tradičně si moderátor pořadu a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup neodpustil poznámku, že vyjednávání o vládě trvá již velice dlouho, celých 200 dní. Rovněž s nadsázkou uvedl, že velmi pochybuje, že se podaří mít vládu s důvěrou do léta; on sám prý tipoval, že by se mohlo zadařit na podzim. Jeho proslov odměnili diváci uznalým a zároveň pobaveným potleskem.

"Jsem jednoznačně pro, abychom vládu zdůvěryhodnili už co nejdříve. Teď se děj vůle boží," poznamenal za ČSSD Zimola. Na něj vzápětí navázal Brabec: "A myslíte si, že nás to baví? My na tom (vládě) fakt makáme. Počkáme, jak se ČSSD rozhodne ve vnitrostranickém referendu. Domnívám se, že vládní sestavu můžeme dát dohromady do konce června a nejpozději do července mít důvěru sněmovny," vyjádřil se Brabec s potutelným úsměvem.

Anketa: Bude mít Česko do letních prázdnin vládu s důvěrou? Ano. 25 %



Ne. 61 %



Netuším, nezajímá mě to. 14 %



Následně se ke slovu dostal také šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Ten zdůraznil, že ANO si vybralo nejméně důvěryhodného a vnitřně rozhádaného partnera, čímž se dostal do sporu se sociálním demokratem Zimolou; ten se vůči poznámkám Okamury o rozhádanosti strany ČSSD ohradil. "Přestaňte se ustavičně hádat!" uvedl Okamura na adresu protestujícího Zimoly. Lídr SPD vzápětí dodal, že vláda bude velmi nestabilní. "Jsou vnitřně rozklížení, hádají se mezi sebou, třeba teď spor místopředsedy Foldyny se šéfem strany Hamáčkem. To nepřinese nic dobrého," řekl Okamura a cupoval programové prohlášení ANO a ČSSD. K tomu Brabec z ANO utrousil: "To je divné, moc se neliší od toho, co jsme probírali s panem Okamurou, a tehdy se to líbilo..." K sestavování vlády se vyjádřil s jistou nadsázkou také Vystrčil z ODS: "Pokud sestavíte vládu do konce června, dám vám oběma lahev slivovice," poznamenal místopředseda ODS směrem k zástupcům z ANO a z ČSSD a dodal: "Kdyby se Andrej Babiš pochlapil a odstoupil by, celá ta mašinerie kolem sestavování vlády by se výrazně urychlila."

