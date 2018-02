Okamura v Duelu Jaromíra Soukupa: SPD není fašistická strana

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa místopředsedu KSČM Jiřího Dolejše, předsedu hnutí SPD a místopředsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru a Patrika Nachera za hnutí ANO. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešily různá témata, která hýbou politickou scénou.

Debatu rozdmýchala otázka moderátora pořadu Jaromíra Soukupa. "Pane Okamuro, co říkáte na vyjádření ministra spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána, že je hnutí SPD fašistické hnutí? Nemyslíte si, že vás to nálepkování, že jste fašistickou stranou, má dostat ze hry?" zeptal se Okamury, který se proti výroku ohradil.

"Rozhodně s tím nesouhlasím, nejsme žádní fašisté. Chceme prosazovat náš program a usilovat o to, aby se lidé v Česku měli dobře. A ano, mám pocit, že jsme nyní odstrkovaní na okraj, jenže tomu tak bude i nadále. Stačí se jen podívat na podobné strany, které prosazují přímou demokracii v zahraničí. Naši odpůrci nemůžou zkritizovat náš program přímo, protože by tak řekli, že lidé jsou hlupáci, takže to dělají způsobem, že dávají nálepky, které tu naši stranu dehonestují," hájil se Okamura a začala slovní přestřelka mezi ním a místopředsedou KSČM Dolejšem.

"Ze strany SPD přicházejí výroky, které nejsou možná trestně řešitelné, ale jsou minimálně na pováženou," vyjádřil se a podotkl, že si rozhodně nemyslí, že bylo Okamurovo vyjádření o Letech šťastné. Naopak ho považuje za velmi špatné a znevážilo tak osudy lidí, kteří v táboru zažili peklo.

Proti tomuto nařčení se Okamura ohradil a vysvětlil, že takto to rozhodně nebylo myšlené a celá informace byla překroucená. Do vyostřené debaty musel vstoupit i samotný generální ředitel TV Barrandov Soukup, který musel oba své hosty usměrnit.

Podezřelá žádost o vydání Babiše

Slova se ujal také Nacher za ANO, který vyjádřil svůj názor k celému tématu. "Já si myslím, že kolegové z SPD mají svou hranici a neslyšel jsem, že by tábor v Letech znevažovali. Myslím si, že bychom měli převzít odpovědnost a bavit se o něčem jiném. Volební kampaň bude za tři roky, nevidím důvod, proč by se měla vézt nyní," uvedl. Dodal ale, že souhlasí s tím, že výkupní cena vepřína v Letech u písku, tedy 450 milionů korun je zarážející.

Téma debaty se následně přesunulo. Výborně připravený moderátor položil další otázku, která zajímá celou politickou scénu. "Je Čapí hnízdo účelovka?" zeptal se Soukup zástupce za hnutí ANO a tím tak otevřel další kauzu, která se týká lídra hnutí ANO a zároveň premiéra v demisi Andreje Babiše. "Já bych toto slovní spojení nepoužil, mám jiný slovník, ale má to určité znaky tlaku na hnutí ANO a na Babiše. Už jen když si vzpomeneme, že policie vyžádala vydání šest týdnů před volbami. Podle mě to je podezřelé," uvedl.

"Jak se na celou situaci dívá KSČM, je to problém ve vyjednávání?" otočil se moderátor pořadu také na místopředsedu již zmíněné strany. "Je to průšvih, když je premiér stíhaný, ale na druhou stranu stále nepochybně platí presumpce nevinny. Tento problém je ale záležitostí ANO," vyjádřil se Dolejš. Na něj navázal Okamura s tím, že snahou SPD je hlavně prosadit program, začít pracovat a sestavit vládu. "Je to interní problém hnutí ANO a až se vyřeší, budu velmi rád," uzavřel lídr hnutí SDP.