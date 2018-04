Opřít vládu o SPD? dumá ANO. Poškodí to celou zemi! zní z hnutí

Předsednictvo a výbor hnutí ANO začaly odpoledne jednat ve sněmovně o tom, jak má hnutí dál postupovat ve vyjednávání o vládě. Prezident Miloš Zeman v úterý šéfovi hnutí a premiérovi v demisi Andreji Babišovi doporučil, aby ANO jednalo o vytvoření kabinetu s KSČM a s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD). Babiš při příchodu na jednání nechtěl postoj k SPD komentovat.

Babiš řekl, že si chce vyslechnout názor hnutí, předsednictva, výboru, europoslanců, hejtmanů a primátorů. Informovat je hodlá naopak o průběhu dosavadního vyjednávání. Minulý týden zkrachovaly rozhovory mezi ANO a ČSSD o koaliční menšinové vládě podporované KSČM. Hlavním sporným bodem se stala otázka trestního stíhání premiéra kvůli financování farmy Čapí hnízdo.

Čtvrtečnímu vydání deníku MF Dnes Babiš řekl, že vláda opřená o KSČM a SPD je zatím jedinou možností na stole. "Pokud to tak vyhodnotí i hnutí, tak nezbude nic jiného než to s nimi udělat," řekl. Preferovaným řešením pro něj je získání důvěry. "Uvidíme, s kým ji můžeme získat. Možná ještě někdo změní názor."

Případné poškození pověsti v zahraničí při vládnutí za podpory komunistů a Okamurova hnutí SPD se nebojí: "Myslím, že jsem tam dostatečně ukázal, že jsem proevropský. Ale zároveň jsem kritik EU."

Vznik kabinetu podporovaného KSČM a SPD kritizují další parlamentní strany. Výhrady ke spolupráci s SPD ale má i část poslaneckého klubu ANO. ČSSD, KDU-ČSL a STAN avizovaly, že jsou připraveny s ANO o vládě jednat, jejich podmínkou ale je, aby v kabinetu nebyl nikdo trestně stíhaný.

Vicepremiér a místopředseda ANO Richard Brabec při příchodu na jednání nevyloučil, že někdo z předsednictva navrhne, aby se premiérem stal on místo Babiše. "Já se k tomu taky určitě hned na začátku vyjádřím," řekl.

Své stanovisko k možné vládě ANO s KSČM a SPD nechtěl Brabec před novináři ani naznačovat. Soudí, že hlasování "nebude o jednom nebo o dvou hlasech". "To jsou docela zásadní věci," poznamenal a doplnil, že v této věci by hnutí mělo rozhodnout výraznou většinou.

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová řekla při příchodu na jednání, že podpora nebo tolerance ze strany SPD je pro ni nejméně vhodná forma pro sestavování vlády. "Já si myslím, že jsou ještě jiné varianty otevřené," prohlásila.

Rozpaky vyjádřil poslanec Rostislav Vyzula, který se ale jednání neúčastní. "Já dlouhodobě říkám, že nebyly vyčerpány všechny varianty z jednání se sociální demokracií. Tam je prostě řada možností a je to určitě lepší, protože SPD není dobrá varianta. Ta nás poškodí, poškodí to celou zemi, poškodí to ANO, to je prostě špatně. Já se s tím neumím srovnat," řekl. "Sociálním demokratům ANO například nenabídlo ministerstva financí nebo vnitra." Babiš by však podle něj měl zůstat premiérem. Na otázku, zda by v případě tolerance ze strany SPD své hnutí opustil, odpověděl, že si to musí ještě řádně promyslet. Dodal ale, že o tom "moc" přemýšlí.