Ostuda! Skvělé pokračování České sody! vzkazují politici Malé

Opoziční politici jsou kritičtí k pondělnímu vystoupení ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO), ve kterém odmítla obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích, i když připustila některé chyby v citacích. Předseda Pirátů Ivan Bartoš na Twitteru napsal, že dění kolem Malé si vysvětluje jako snahu zakrýt jiné problémy vlády. Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil hovoří o tom, že ministryně v pondělí promarnila možnost včas odejít. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky by měl premiér Andrej Babiš (ANO) ministryni odvolat, když nemá dost soudnosti, aby odešla sama.

Bartoš na sociální síti vystoupení Malé označil jako úsměvné divadlo. "Neumím si (ho) vysvětlit jinak než jako upocenou snahu zakrýt průšvihy vlády," uvedl. Zmínil další problémové ministry, průnik komunistů do státní správy výměnou za toleranci vlády či situaci kolem ministerstva zahraničí, které kvůli výhradám prezidenta Miloše Zemana vede spolu s resortem vnitra místo kandidáta sociální demokracie Miroslava Pocheho jeho stranický šéf Jan Hamáček.

Kupka uvedl, že Malá zjevně nemá dost soudnosti, aby odstoupila. "Měl by ji v tom případě odvolat premiér Andrej Babiš, který ji nainstaloval. Je to i jeho ostuda. Možná že se některé pasáže její tiskové konference stanou součástí našeho politického folkloru," uvedl. Postoj ministryně označil za neobhajitelný a některé její příměry za trapné.

Pospíšil míní, že Malá promarnila možnost včas odejít. "Místo toho opět obhajovala neobhajitelné. Ostuda pokračuje," uvedl. Šéf poslanců Starostů a nezávislých Jan Farský v souvislosti s Malou hovořil o tom, že temné části historie mají jedno společné. "Nejhorší věci dělají vždy lidé, kteří byli instalováni na místa, na která nestačí. A ví to o sobě. Z vděku a touhy udržet si v normální době nedosažitelnou pozici jsou pak schopni čehokoliv," uvedl.

Europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský pogratuloval ministryni k vystoupení, ve kterém se podle něj stala skvělou nástupkyní satirického pořadu České televize z 90. let Česká soda. "Možná by to chtělo vzít lekce z logiky. Ta říká, že to, že dříve neexistovaly programy odhalující plagiát, neznamená, že bylo povoleno plagiovat," konstatoval.

Bývalý šéf Akademie věd a někdejší kandidát na prezidenta Jiří Drahoš nechápe, jak může Malá tvrdit, že se ničeho nedopustila. "Co je plagiát dnes, bylo plagiátem i před patnácti lety. Opravdu má člověk s takovýmto kreditem zastávat post ministryně spravedlnosti?" napsal na Twitteru.