Paroubka do Senátu nepodpoříme, rozhodla ČSSD

Bývalý sociálnědemokratický premiér Jiří Paroubek nebude moct jako nezávislý kandidát usilovat o vstup do Senátu v Ostravě s podporou sociální demokracie. Rozhodlo o tom podle informací ČTK předsednictvo ČSSD. Nominaci doporučil členům předseda strany Jan Hamáček, který se s Paroubkem sešel minulý týden, přesto nominace neprošla. Důvody odmítnutí Hamáček na tiskové konferenci odmítl přiblížit. "S jeho kandidaturou souhlas vysloven nebyl," uvedl pouze.

"Věci posoudím a poradím se s ostravskými sociálními demokraty. Nevylučuji nic, ani to, že budu mít poněkud delší prázdniny," řekl Paroubek ČTK na dotaz, zda bude kandidovat i bez podpory ČSSD.

S Paroubkem jako kandidátem v podzimních volbách do horní komory přišla ostravská ČSSD. Mohl kandidovat ve volebním obvodě 71 Ostrava-město. V květnu uvedl, že na podzim zváží případný vstup do ČSSD. Jako hlavní téma vnímá v Ostravě bytovou problematiku a nedostatek sociálních bytů. Zaměřit se chtěl také na ochranu životního prostředí a dopravní infrastrukturu.

Z ČSSD Paroubek vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla. Z politiky odešel v roce 2014, když skončil v čele LEV 21. Tehdy se rozhodl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.

Nyní pětašedesátiletý Paroubek vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005, kdy se stal premiérem i předsedou strany. Sociální demokraty vedl v letech 2006 až 2010, kdy přes vítězství ve sněmovních volbách nedokázal znovu vládu sestavit. Minulý rok Paroubek usiloval o návrat do ČSSD, obvodní výkonný výbor v Praze 5 tehdy jeho žádost nepodpořil.