Perly ze sněmovních lavic: Babiš jako Jakeš i debata s kůrovcem

Stejně jako v předchozích letech byla i letos sněmovna svědkem vášnivých debat zákonodárců k nejrůznějším projednávaným tématům. Přinášíme přehled vybraných výroků, jak je zachytil sněmovní stenozáznam.

10. ledna, jednání o důvěře vládě:

Marek Výborný (KDU-ČSL): Kdo máte děti, tak možná s nimi sledujete Večerníček a vzpomeňte si na pohádku o tom, jak pejsek a kočička vařili dort. Smíchali tam úplně všechno a já chci jenom upozornit, že výsledkem bylo to, že jim oběma bylo pěkně blbě.

Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL: Já bych opravil pana kolegu Výborného. Ten dort potom sežral zlý velký černý pes a tomu bylo potom špatně.

17. ledna, debata o migraci:

Poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek: "Když tady znělo to osobní laudatio pana předsedy Okamury na pány poslance Foldynu, Klause, Nachera a Luzara, tak dovolte, abych i já pochválil pana předsedu Okamuru za to, že nepochválil nikoho z TOP 09. Děkuji pěkně."

Pavel Bělobrádek hned poté: "Děkuji, že jsme si měli možnost za celý tento večer, vlastně i dopoledne, prohlédnout snad celý poslanecký klub SPD."

23. ledna, debata o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí:

Poslanec Ivan Adamec (ODS) reagoval na vystoupení Miloslava Janulíka (ANO), který ho omylem přejmenoval na poslance Němce: "Já jsem jenom chtěl kolegovi Janulíkovi říct, že se na něj nezlobím, že mi říká Němec, já jsem sice z česko-německého pohraničí, teď z česko-polského pohraničí, já to snesu. Občas mi říkají Trautenberk, tak jsem na to zvyklý, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího. Můžete mi klidně říkat Pepo."

7. března, debata o EET:

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO): "Čísla, na která jste se mě ptal, pane předsedo Stanjuro - samozřejmě možná tak vypadám, ale nejsem chodící encyklopedie, ale celou řadu těch čísel vím, takže pokud některá nebudu vědět, tak je nevím proto, že jimi nedisponujeme."

21. března, debata o daňovém řádu a prolomení advokátního tajemství:

Poslanec a předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek: "Já si opravdu nemyslím, že tyhle informace mají být dostupné pro běžnou správu daní. To bychom se zítra mohli dostat ke zpovědnímu tajemství. Pil jsi chlapče slivovici? A byla zakolkovaná? Byla z ní zaplacena spotřební daň? Tak desetkrát Zdrávas Maria za pokání a už píše pan farář taky podání na finanční úřad, protože prostě je to sice chráněno tajemstvím, ale berní správa má nárok na všechny informace. Opravdu ne, touhle cestou nechoďme!"

31. května debata o přistoupení k fiskálnímu paktu:

Poslanec Karel Schwarzenberg (TOP 09): "Někteří si snad ještě vzpomínají, že jsme slíbili a podepsali závazek, že euro přijmeme. Očividně se držíme v zájmu toho, abychom se do Evropské unie dostali, rady z Dobrého vojáka Švejka: Měl jim to odpřísahat a pak se na to vysrat!"

1. června: debata o zahraničních vojenských misích:

Předseda vlády ČR Andrej Babiš (ANO): "Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, no k té debatě o vládě v demisi, nedemisi, tak já můžu potvrdit, že my jsme mluvili s kůrovcem a potvrdil nám, že když budeme mít důvěru, tak přestane požírat naše lesy. A taky jsme volali nahoru a nahoře nám řekli, že když budeme mít důvěru, tak začne pršet a nebudeme ohroženi vodou."

27. června, debata o vodácích a toleranci alkoholu:

Poslanec Petr Pávek (STAN): "Rozumím tomu, že chirurg spravuje lidská těla, která tam přijdou ve zdevastovaném stavu, ale to je jeho práce. Rozumím tomu, že kriminalista bude kolem sebe vidět kriminálníky a kriminální činnost. Já rozumím tomu, že Vězeňská služba bude neustále ve střehu, aby jí nikdo neutekl. Takové to je. Já jsem dělal několik let ředitele domova důchodců a většina mých klientů trpěla stařeckou demencí. Nechtějte vědět, co vidím, když se tady rozhlédnu okolo."

22. srpna, debata o platech ústavních činitelů:

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti): "A já, když přijdu k nám do Choltic do hospody, tak chci, abych mohl se podívat štamgastům do očí a říct, že já nejsem taky takovej zmrd, kterej si přidá 20 procent, když s tím mohl něco udělat."

Poslanec Pavel Plzák (ANO): "Můj předřečník nás stáhl na úroveň té restaurace, do které zřejmě chodí."

Poslanec Vlastimil Válek (TOP 09): "Já jsem tady, ústy pana předsedajícího, pane kolego Ferjenčíku, viděl vystoupení komunistických funkcionářů v období kultu osobnosti, kdy se bili v prsa, trhali si varlata a házeli je do davu, aby se jaksi dostatečně ponížili před dělnickou třídou."

21. září: Debata o elektronické evidenci tržeb.

Poslanec Zbyněk Stanjura (ODS): "Když navážu na vystoupení svého kolegy z rozpočtového výboru pana poslance Ferjenčíka, který citoval z té metodiky, která je zveřejněná, doufám, že neporuším žádné diplomatické zvyklosti, tak on vlastně říkal: vzaly se zkušenosti z Chorvatska a ty jsme vynásobili dvěma třetinami. Takovému číslu jsme my, když jsme byli ve školních lavicích, říkali bulharská konstanta. To si vymyslíte a vynásobíte a máte výsledek. Takže vezmeme chorvatské výsledky, vynásobíme to bulharskou konstantou a dostaneme přínos EET do českých veřejných rozpočtů."

1. listopadu, debata o fiskálním paktu:

Poslanec Ondřej Benešík (KDU-ČSL): "Takže jedna věc je nějaký subjektivní názor někoho, kdo mně tady říká něco, že jsem reinkarnovaný. Já jsem praktikující katolík, já na reinkarnaci nevěřím. Reinkarnace podle mě prostě neexistuje. Ale na co věřím, jsou jiné věci, takže rozhodně nemůžu být reinkarnovaný."

23. listopadu: debata o vyslovení nedůvěry vládě:

Poslanec Jakub Michálek (Piráti): "Když se podíváme na to, jakým způsobem se plní programové prohlášení vlády, tak to vypadá, jako když se plnil plán během komunistického režimu a předstíralo se, že se plní na 120 procent. Jak se vláda sama vychvaluje, že se všechno daří. No a za třetí, pan premiér má poněkud rétorický styl Milouše Jakeše."

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti): "Kolega Michálek nikoho neurážel. On jenom konstatoval fakta. Je potřeba rozlišovat fakta a urážky. To, že ta fakta jsou značně urážlivá, není vina kolegy Michálka."

Poslanec Zbyněk Stanjura (ODS): "Musím říct, že pan předseda (klubu Pirátů) Michálek je opravdu zloduch, protože si čte materiály, které jsou na vlada.cz, a ještě je používá."

5. prosince, debata o toleranci alkoholu u vodáků:

Poslanec Václav Klaus mladší (ODS) ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO):

"Vy neustále tady pácháte dobro, horujete, cigarety, alkohol, tučná jídla, už jsem zaznamenal, že nám chcete zakazovat. Za chvíli budete chtít zakazovat sex v těch tábořištích vodáckých, protože to je také nebezpečné, že. Hygienické podmínky, teď jsou opilí, neznají se. Takhle můžete pořád pokračovat. Nechte ty lidi žít, ať si sami rozhodnou. A když něco spáchají, ať za to zaplatí. Ale nechte ten normální život běžet, proboha.

A navíc, ten alkohol není sám o sobě špatný. Špatní jsou lidé, co s ním neumí zacházet. Už Ježíš Kristus proměnil vodu ve víno, ne v mléko, že?"

20. prosince, debata o elektronické evidenci tržeb:

Poslanec Petr Gazdík (STAN): "Mě velmi mrzí, že neprošel ten procedurální návrh, abychom se dozvěděli, jaká je skutečně situace na D1, když sněží. Proto si tedy dovoluji navrhnout nové přerušení tohoto bodu, a to do doby, než přestane sněžit a na D1 nebude žádná kolona."

Poslanec Václav Klaus mladší (ODS): "Kladu si otázku, jestli je přerušování jednání sněmovny na základě nějakých klimatických jevů, jestli to vlastně vůbec lze podle jednacího řádu. Ale protože je před Vánoci a jsem pro vstřícnost, já jsem absolventem přírodovědecké fakulty, mám zkoušku z meteorologie, jestli bych případně nemohl být ověřovatelem, kdyby ta situace nastala."