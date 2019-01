Petříček: Cášská smlouva pro nás komplikace neznamená

Podepsaná smlouva o užší spolupráci mezi Francií a Německem neznamená pro Českou republiku či další menší členské země komplikace v rámci EU, míní český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Evropská unie musí podle něj sloužit všem členským státům stejně a "francouzsko-německý motor" EU by byl zbytečný bez dalších částí pomyslného unijního automobilu.

Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron v západoněmeckých Cáchách podepsali dohodu o prohloubení vztahů v zahraniční politice, obraně, hospodářství nebo při integraci příhraničních regionů. Dohoda navazuje na Elysejskou smlouvu, v níž se přesně před 56 lety k těsné spolupráci svých zemí zavázali jejich tehdejší představitelé Konrad Adenauer a Charles de Gaulle.

Tomáš Petříček připomněl, že v první řadě jde o dvoustrannou dohodu mezi Německem a Francií. "Podobně my máme s Německem strategické partnerství, které je postaveno na celé řadě bilaterálních témat, která jsou pro obě země důležitá," poznamenal.

Za pozitivní považuje to, že Berlín a Paříž se také do jisté míry česko-německým vztahem inspirovaly. "Například vznik společného fondu, který má podporovat rozvoj občanské společnosti, do značné míry kopíruje Česko-německý fond budoucnosti," upozornil Petříček.

Pro Česko je klíčové, že jakékoliv bilaterální úmluvy mají přispívat k rozvoji spolupráce členských států v rámci EU a neměly by být k Evropské unii alternativou. "Česká politická reprezentace by se měla zaměřit na hledání řešení a věcnou debatu na evropské půdě tak, abychom měli větší vliv na unijní politiku," dodal ministr.