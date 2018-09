Petříček ministrem zahraničí? Ostuda! řekl Schwarzenberg

Předseda ODS Petr Fiala je rád, že vláda "snad konečně" našla ministra zahraničí. Názory Tomáše Petříčka (ČSSD), který by se měl stát šéfem diplomacie, ale podle něj nejsou známy. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila ČSSD ve sporu o ministerstvo zahraničí podle očekávání ustoupila premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a prezidentovi Miloši Zemanovi. Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) označil nominaci Petříčka za ponížení české zahraniční politiky.

"Na jednu stranu jsem rád, že premiér Babiš a (předseda ČSSD) Jan Hamáček snad konečně nalezli nového ministra zahraničí. Na druhou stranu jsem trochu zneklidněn, že tuto funkci má v této rozbouřené době vykonávat člověk bez větších politických zkušeností, jehož názory navíc nejsou veřejnosti známy," napsal na twitteru Fiala.

"Žádné překvapení. Od počátku bylo zřejmé, že to bude ČSSD, kdo ve sporu o ministra zahraničí s Andrejem Babišem a Milošem Zemanem ustoupí. Je to jeden z dalších políčků pro sociální demokracii, a zcela určitě ne poslední," uvedl na twitteru Pospíšil. Na tiskové konferenci doplnil, že Petříček nemá zkušenosti z exekutivy, a proto reálným ministrem zahraničí bude Babiš. ČSSD podle něj nevybrala osobnost, která by měla respekt v diplomatických kruzích.

"Případné jmenování bývalého asistenta pana Pocheho ministrem zahraniční je ostuda a znehodnocení tohoto klíčového ministerstva. Všude na světě jsou ministry zahraničních věcí buď důležití politici, nebo vynikající osobnosti. My tu uspokojujeme pouze ctižádost pražské sociální demokracie," reagoval na nominaci Petříčka Schwarzenberg. Petříček je stejně jako Poche členem pražské ČSSD.

Místopředseda STAN Vít Rakušan řekl, že s návrhem Petříčka nemá hnutí problém. Kritizoval skutečnost, že ministerstvo zahraničí dlouho nemělo plnohodnotného ministra, podle něj to Česku škodilo. "Zahraniční politika potřebuje hlavu," řekl.

Pro komunisty, kteří tolerují menšinový kabinet ANO a ČSSD, byla nominace Petříčka překvapením. "Pro mě osobně je nepopsanou kartou. Nevím, jaké jsou názory budoucího ministra zahraničí," řekl poslanec Leo Luzar (KSČM). Komunisté si podle něj počkají, jaké budou první Petříčkovy reálné kroky při řízení zahraniční politiky.

Podle lidovců změna nominace na ministra zahraničí nehraje roli. "Pro nás je nepřijatelná vláda, která se opírá o komunisty, taková vláda tady být nemá," řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Hnutí SPD vadí samotná skutečnost, že ministerstvo zahraničí vede ČSSD. "Nemají žádnou koncepci zahraniční politiky, protože dělají to, co jim řekne Evropská unie," řekl o sociální demokracii místopředseda SPD Radim Fiala.

ČSSD původně nominovala na ministra zahraničí svého europoslance Miroslava Pocheho. Zeman ale jeho nominaci odmítl, kriticky se k němu později vyjádřil i Babiš. Petříček, který v současnosti působí na ministerstvu zahraničí jako náměstek, byl dříve Pocheho asistentem v Evropském parlamentu.