Petříček se chystá do USA. Bude lobbovat i za Babiše

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) navštíví od 20. do 23. února Spojené státy. Během návštěvy se potká s americkým protějškem Mikem Pompeem, bude to první oficiální schůzka ministrů zahraničí Česka a USA od roku 2012. Vyplývá to z materiálů pro páteční jednání vlády, která bude mandát pro Petříčkovu cestu schvalovat. Hospodářské noviny na konci ledna uvedly, že by měl Petříček s Pompeem jednat i o možném přijetí premiéra Andreje Babiše (ANO) v Bílém domě.

Petříček se s Pompeem sejde 22. února, v plánu má i jednání s poradcem amerického prezidenta Donalda Trumpa pro otázky národní bezpečnosti Johnem Boltonem a s šéfem americké agentury pro rozvojovou pomoc USAID Markem Greenem. Šéfa české diplomacie čekají i jednání na ministerstvech obrany a obchodu, setkání se zástupci českých i amerických firem a také s českými krajany v USA.

Ministerstvo zahraničí v podkladech pro jednání vlády uvádí, že cílem Petříčkovy cesty je podpořit trend posilujících bilaterálních vztahů, kterému napomohly loňské návštěvy tehdejšího předsedy Sněmovny reprezentantů Paula Ryana, ministra obrany Jamese Mattise a ministra energetiky Ricka Perryho v Praze. Chce také posílit další rozvoj obchodních vztahů a vědeckou spolupráci.

Petříček na konci ledna řekl Hospodářským novinám (HN), že chce s Pompeem mluvit i o možné schůzce Babiše s Trumpem. "Myslím, že by to přispělo ke zlepšení našich vztahů, pokud by pan premiér dostal pozvání do Bílého domu," uvedl tehdy. Podle deníku by se schůzka mohla uskutečnit letos na jaře.

Pomohla kauza Huawei

Podle HN otevřela českým politikům dveře do Washingtonu kauza Huawei. Před hardwarem a softwarem čínské společnosti varoval před Vánocemi český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který je označil za bezpečnostní riziko. Huawei označila obavy za nepodložené. Generální finanční ředitelství nicméně na základě varování NÚKIB vyřadilo Huawei z veřejné zakázky za půl miliardy korun na vybudování portálu Moje daně.

HN uvedly, že ochrana před čínskými technologiemi je pro Trumpovu vládu jedním z klíčových témat, které řeší se svými partnery. Česko se podle deníku díky varování NÚKIB dostalo do skupiny zemí, které Washington získal na svou stranu ve sporu s Čínou o budoucí podobu kyberprostoru.

O pozvání do Bílého domu dlouhodobě usiluje prezident Miloš Zeman, který jako jeden z mála světových politiků veřejně podpořil Trumpa už během volební kampaně v roce 2016. Po Trumpově zvolení uvedl Hrad, že český prezident dostal pozvání na schůzku s novým americkým prezidentem na jaro 2017, setkání se ale dosud neuskutečnilo. Zeman ve vývoji kolem Huawei několikrát podpořil čínskou firmu a její zástupce přijal na Pražském hradě, varování NÚKIB zlehčoval.