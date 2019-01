Piráti chtějí konkurovat hnutí ANO, ambicemi se netají

Hlas České republiky musí být po volbách do Evropského parlamentu v Evropské unii více slyšet. V sobotu to zdůrazňovali pirátští uchazeči o pozici lídra kandidátky. Uváděli také, že by se v EP chtěli zaměřit na digitální agendu, na rozvojová témata spojená s migrací nebo na problematiku mezinárodní bezpečnosti. O pozici lídra se ucházelo šest lidí, do druhého kola postoupili dva: poslanec Mikuláš Peksa a softwarový specialista Marcel Kolaja.

První kolo volby vyhrál Peksa, který získal 293 z 465 hlasů, Kolaju podpořilo 278 hlasujících. Ostatní kandidáti nezískali potřebnou polovinu hlasů pro postup do druhého kola voleb, které se uskuteční bezprostředně po prvním.

Strana podle něj bude usilovat o co největší počet europoslanců a o získání silného slova v názorově blízké frakci Evropského parlamentu. Za cíl označil získání 20 procent hlasů. V minulých evropských volbách před pěti lety čeští Piráti těsně neuspěli, získali 4,78 procenta hlasů. Jedinou pirátskou europoslankyní je v tomto volebním období Němka Julia Redaová, která v EP působí ve frakci Zelených.

V příštím roce chtějí Piráti proniknout do všech krajských zastupitelstev, teď působí ve třech krajích a v Praze. "V roce 2021 chceme vyhrát volby a sestavovat vládu," řekl Bartoš za mohutného potlesku shromážděných členů strany. Na základě výsledků některých průzkumů, které řadí Piráty na druhé místo za hnutí ANO, označil svou stranu za lídra opozice.

Piráti do budoucna chtějí být lídrem liberálního politického středu a Bartoš vyzval k vytypování dalších voličských skupin, které by strana mohla oslovit. Piráti se podle něj musí zasazovat o svobodnou, vzdělanou a digitálně propojenou společnost. "Jen ta vede k prosperující ekonomice, která umožní kvalitu života v budoucnosti," řekl Bartoš.