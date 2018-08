Piráti jsou proti návrhu nové směrnice. Chtějí svobodný internet

Návrh evropské směrnice o autorském právu, o které má 12. září znovu hlasovat Evropský parlament, směřuje k cenzuře, a ohrožuje tak pestrost a svobodu internetu. Problém by to byl také pro malé a střední firmy neschopné dostát požadavkům směrnice. Tvrdí to Pirátská strana, která kvůli tomu na neděli svolala happening na záchranu internetu, kam mohou lidé přijít vyjádřit svůj nesouhlas se směrnicí.

"Proti směrnici, která má zavést daň z odkazu a filtrování obsahu internetu, bojujeme dlouhodobě. V červnu jsme důrazně apelovali na europoslance, aby se cenzuře internetu postavili - společně s lidmi jsme psali dopisy europoslancům, nasbírali stovky protestních podpisů, vytvořili informační web pro veřejnost a uspořádali první happening. Na začátku července pak europarlament ukázal racionální přístup a zamítl doporučující stanovisko garančního výboru. Teď má o pozměněné verzi hlasovat znovu a my uděláme maximum pro to, aby směrnice vyšla buď bez problematických článků, nebo vůbec," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Peníze za odkaz

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu obsahuje podle Pirátů dva velmi problematické články. Článek 11 doporučuje členským státům zavést daň z odkazu, který vydavatelům umožní vyžadovat poplatek za pouhý odkaz nebo náhled na článek. Článek 13 pak představuje ještě větší riziko a nutí poskytovatele služeb, jako je Google nebo různá diskusní fóra, kam lze ukládat data, k aktivní kontrole souborů oproti centrální databázi autorských děl. Tento požadavek pak v podstatě předpokládá zavedení automatizovaných filtrů, které si malé firmy nebudou moci ani dovolit zprovoznit.

Podle Unie vydavatelů Piráti jdou proti zlepšení autorské ochrany interpretů, skladatelů, producentů filmového nebo televizního obsahu, ale také proti všem vydavatelům a nakladatelům. Vědomě tak nadále podporují zájmy technologických gigantů - společností Google, Facebook a dalších digitálních platforem.

Veškerá obvinění a účelový výklad navrhované směrnice Piráty a dalšími kritiky jsou podle výkonného ředitele Unie vydavatelů Václava Macha nepravdivé. Reforma podle něj usiluje o nastolení rovnováhy mezi zájmy všech stran zapojených do hodnotového řetězce na internetu. "Zcela oprávněně by mělo dojít k posílení právní ochrany tvůrců, a tím i k podpoře kulturní rozmanitosti v rámci celé Evropské unie. Nositelům autorských práv bude umožněno prosazovat jejich práva vůči internetovým gigantům. Ve skutečnosti sice jde o nemalé finanční prostředky z online inzerce, ale legislativní návrh přitom žádným způsobem negativně neovlivní individuální uživatele na internetu," dodal Mach.