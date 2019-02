Piráti navrhují zavést odpovědnost státních úředníků za pokuty

Stát by měl získat možnost vymáhat po státních úřednících pokuty, které jiné státní úřady udělí za pochybení způsobená těmito úředníky. Předpokládá to novela zákona o majetku České republiky, kterou představili Piráti. Dosavadní judikatura Nejvyššího soudu stanoví, že pokud jedna organizační složka státu platí pokutu jiné, nelze tyto peníze vymáhat po zaměstnancích, kteří svým postupem udělení pokuty způsobili.

Podle Pirátů ale nynější právní úprava nemotivuje státní zaměstnance, aby dodržovali zákony. "Ať už se totiž zaměstnanci či najatí odborníci dopustí například při zadávacím procesu u veřejné zakázky jakékoli i třeba úmyslné chyby, nemůže být po nich způsobená škoda za současné situace s úspěchem vymáhána," uvedl v tiskové zprávě šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.

Piráti se opírají o rozhodnutí Nejvyššího soudu ve sporu mezi ministerstvem obrany a jeho zaměstnancem. Kvůli pochybení zaměstnance udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ministerstvu pokutu, které ji poté chtělo vymáhat po zaměstnanci. Protože však peníze byly převedeny z jedné složky státu na jinou a celkově stát neutrpěl finanční újmu, nebyla podle rozhodnutí soudu způsobena žádná škoda, a proto zaměstnanec nemusel pokutu uhradit.

Piráti chtějí upravit zákon tak, aby se pro podobné účely hledělo na každou státní složku jako na samostatnou. Podle nich by poté bylo možné pokuty, které uloží ÚOHS nebo jiný úřad, po státních úřednících vymáhat. Strana uvádí, že by se tak státní úředníci dostali do rovného postavení s úředníky v samosprávách, kteří za své chyby odpovědnost nést musejí.

Piráti navrhují, aby Sněmovna zákon schválila už v prvním čtení