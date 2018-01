Piráti odsoudili začlenění boje proti drogám pod ministerstvo zdravotnictví

Piráti odsoudili plán kabinetu Andreje Babiše (ANO) na změny v protidrogové politice, která nyní spadá pod úřad vlády. Odbor národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila chce vláda, která už schválila svou demisi, začlenit pod ministerstvo zdravotnictví. Podle Pirátů by to mohlo oslabit jeho fungování i ohrozit dobré jméno českého přístupu k protidrogové problematice v zahraničí. Požadují naopak zachování odboru a posílení jeho kompetencí. Informovala o tom mluvčí Pirátů. Vobořil sdělil, že vláda o fungování odboru protidrogové politiky ještě nerozhodla.

"V tuto chvíli mohu jen potvrdit, že jakékoliv personální změny nejsou zatím na pořadu dne," uvedl Vobořil. Dodal, že se nyní nejedná ani o zrušení dotací na prevenci a léčbu závislostí.

Podle informací by odbor protidrogové politiky měl spadat pod ministerstvo zdravotnictví od dubna. Zatím není jasné, jakou by měl mít podobu a zda by v jeho čele dál zůstal protidrogový koordinátor Vobořil. Další kolo jednání o budoucnosti odboru se konalo na úřadu vlády. Vobořil uvedl, že se snaží prosazovat řešení, které nenaruší dosavadní fungování, možnost koordinovat jednotlivá opatření, ani dosažené pozitivní výsledky. O chystané změně psal o víkendu deník Mladá fronta Dnes.

Odbor protidrogové politiky prosazuje vyvážený přístup, který zahrnuje represi, prevenci a léčbu. Pod Vobořilovým vedením se větší důraz začal klást nejen na řešení problémů s nelegálními drogami, ale i s těmi legálními a s hazardem. Vobořil dlouhodobě poukazuje na nadměrné pití alkoholu v Česku, kritizuje hlavně snadný přístup dětí k alkoholickým nápojům. Postavil se před časem proti návrhu na snížení DPH u piva, s nímž přišel Babiš. Už před podzimními sněmovními volbami Vobořil řekl, že pokud zůstane ve funkci, bude prosazovat zvýšení daní na alkohol.

Podle Pirátů by se přesunem pod ministerstvo zdravotnictví omezily kompetence odboru. Nebylo by také jisté, zda by se dál na terénní služby a prevenci neziskovým organizacím poskytovaly dotace. "To v tomto případě znamená, že už tak téměř nedostatečná finanční podpora zmíněných služeb může vést k omezení dostupnosti zdravotnického materiálu a péče pro uživatele, a tedy i například k šíření infekčních onemocnění," uvedl Bartoš.

Česko si před dvěma lety vysloužilo za svůj vyvážený přístup, který dává do rovnováhy léčbu, represi a postihy, uznání na shromáždění OSN o globální protidrogové politice. ČR patří k zemím s nejnižším počtem úmrtí na předávkování na milion obyvatel, má jich méně než deset. Má i velmi nízký počet závislých, kteří se nakazili virem HIV či žloutenkou C. Na milion obyvatel jich připadá méně než pět.