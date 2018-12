Piráti zahájili primárky pro volby do europarlamentu

Piráti začali hledat své kandidáty do Evropského parlamentu v primárních volbách. Budou je navrhovat do poloviny ledna, o konečné podobě kandidátní listiny se rozhodne na jednání celostátního fóra strany 19. a 20. ledna.

Zájem o pozici lídra kandidátky zatím vyjádřil pouze poslanec a zahraniční expert Pirátů Mikuláš Peksa. O místa v čele kandidátky se dále chtějí ucházet například vedoucí zahraničního odboru Pirátů Markéta Gregorová, překladatel Michal Gill nebo programátor Michael Polák.

Strana vyhlásila primární volby na počátku prosince. Zatím bylo navrženo 16 kandidátů, ne všichni ale zatím získali dostatečnou podporu, aby o nich mohlo celostátní fórum hlasovat. Lhůta pro navrhování kandidátů potrvá do 15. ledna.

V posledních volbách v roce 2014 se Piráti do Evropského parlamentu těsně nedostali, kandidátka vedená předsedou strany a nynějším poslancem Ivanem Bartošem tehdy získala 4,78 procenta hlasů. Příští rok ve volbách ale Piráti očekávají výraznější úspěch i s ohledem na to, že je průzkumy dlouhodobě řadí na druhé nebo třetí místo. První místopředsedkyně strany Olga Richterová uvedla, že by Pirátům mohla pomoci i tradičně nízká účast v eurovolbách. "Malá pozornost, kterou těmto volbám dává veřejnost, umožňuje udělat skvělý výsledek. Hlavní je vysvětlit jejich význam," napsala na pirátském fóru.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku budou konat 24. až 25. května 2019. Dnes představí lídra své kandidátky ODS a očekává se, že jím bude europoslanec Jan Zahradil, který bude i vedoucím kandidátem celé frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), kam ODS patří. Grémium ČSSD navrhlo na lídra kandidátky europoslance Pavla Poce, rozhodnutí musí ještě potvrdit další stranické orgány. Ostatní strany dosud jména lídrů nepředstavily.