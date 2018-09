Plán investic není hotov. Vyberou ho ministři, řekl Babiš

Plán investic do větších projektů na příštích více než deset let, jak o něm hovořil premiér Andrej Babiš (ANO) při výjezdech do krajů v první polovině roku, ještě podle předsedy vlády není hotov. Novinářům Babiš řekl, že zadal ministrům, aby vybrali akce, které by mohla začít realizovat ještě jeho vláda. Že by kabinet měl nějaký seznam schvalovat, nepotvrdil. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), která měla za úkol během prázdnin od krajů získat podklady, ráno před zasedáním kabinetu uvedla, že plán zkompletovala.

"S plánem pracujeme a požádal jsem ministry, aby to doplnili o to, abychom měli jasno, které investice ještě chceme stihnout za této vlády," uvedl Babiš. Je podle něj důležité, aby vláda takový plán měla pro případ změn ve světovém obchodu a ekonomice. "Pokud by se něco stalo, mohou být náhradou na ten růst, na tom se pracuje. Resorty ne úplně pochopily zadání, některé nemáme ještě úplně dokončené," uzavřel.

Dostálová při setkání lídrů místních samospráv koncem prázdnin uvedla, že jde o reálný plán investic sestavený z dat od resortů i krajů a obcí, který dá státu představu, kam je třeba investovat bez ohledu na rytmus evropské dotační politiky. Podle výzkumu prezentovaném na jednání správa chce nejvíc investovat do infrastruktury, vědy a výzkumu a školství. Babiš během návštěv jednotlivých krajů, které jeho kritici spojovali s blížícími se komunálními volbami, často mluvil o potřebě nových sportovních zařízení či pomoci kultuře a rozvoji dopravní infrastruktury.