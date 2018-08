Platy policistů asi nevzrostou o tolik, jak bylo v plánu

Ministerstvu vnitra se zřejmě nepodaří prosadit zvýšení platů pro policisty od příštího roku o deset procent. Nárůst bude pravděpodobně nižší, podle vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) mezi sedmi až deseti procenty. Ministr předpokládá, že se jednání uzavřou příští týden.

"Byl bych rád, abychom se co nejvíce přiblížili k deseti procentům, jakkoliv rozumím, že to deset procent nebude," řekl Hamáček v Liberci novinářům při návštěvě krajského ředitelství policie.

Hamáček navrhuje zvýšení rizikového příplatku pro policisty o šest procent. "To si myslím, že na tom spor není. Jediné, co teď řešíme s ministryní financí (Alena Schillerová - ANO) je, o kolik procent stoupnou tarify. Zda to bude o procento, dvě, tři nebo o čtyři," dodal. Očekává, že ke kompromisnímu řešení dospějí velmi záhy. "Předpokládám, že příští týden," dodal. Zvýšení platů policistů by podle něj mělo státní rozpočet zatížit maximálně o 1,4 miliardy korun.

Podle Hamáčka bude třeba také začít řešit obnovu zastaralého vozového parku policie, jde podle něj o celostátní problém. "To je určitě něco, kam bychom se měli příští rok podívat a nějak větším způsobem obnovit výjezdová auta," řekl. Policisté podle něj jezdí i s vozy, které mají najeto přes 200 tisíc či dokonce 300 tisíc kilometrů. "Myslím, že pokud bychom měli zachovat systém obnovy, tak se bavíme o několika stovkách vozidel ročně," řekl. Za minimum považuje nákup zhruba 500 aut pro policisty ročně.