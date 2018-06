Poche neustoupí. O funkci ministra chce nadále usilovat

Europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) neuvažuje o tom, že by přestal usilovat o funkci ministra zahraničí, jak ho v neděli vybídl premiér Andrej Babiš (ANO). Poche řekl, že jeho nominace byla schválena už před vnitrostranickým referendem ČSSD, které rozhodovalo o vstupu do vlády s ANO. Myslí si proto, že by ustoupením od nominace zradil všechny sociální demokraty, kteří vládu podpořili, ale také své vlastní postoje při referendu.

"Zradil bych tím program a postoje, které jsem mnohokrát za těch šest týdnů (doba konání referenda) sdělil, rozhodně o tom neuvažuji," řekl Poche. Hrad dnes prostřednictvím mluvčího sdělil, že prezident Miloš Zeman kvůli svým výhradám Pocheho ministrem zahraničí nikdy nejmenuje. Kvůli výhradám Zemana a komunistů Babiš dnes vybídl Pocheho, aby se zachoval státotvorně a o funkci neusiloval.

Babiš by měl v neděli předat Zemanovi jména všech adeptů na ministry, po dnešní schůzce s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem se shodli, že zatím nejde o ústavní krok, ale pouhé předání informací. "Premiér Babiš panu Hamáčkovi sdělil, že zítra odnese seznam ministrů prezidentovi do Lán a nebude zpochybňovat nominace ČSSD," uvedl Poche.

Poche připomněl, že Zeman se schází s kandidáty na ministry, které nezná, a chce tak učinit i tentokrát. Nechtěl však odhadovat, zda by setkání mohlo hlavu státu přesvědčit ke změně názoru. "Jak říká pan prezident, lidé by si měli spolu měnit argumenty a názory, já jsem na tu schůzku připraven," uvedl. Nemyslí si, že by mezi ním a Zemanem panovaly hluboké názorové rozdíly.

Zeman dříve uvedl, že Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku, což jsou dvě základní orientace zahraniční politiky. Média však připomínají, že mu může vadit fakt, že Poche před prezidentskými volbami podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. Podle Babiše by vládu s Pochem kromě Zemana nepodpořili ani komunisté, kteří by měli koalici pomoci v hlasování o důvěře. Dopoledne tak uvedl, že nemá smysl na jeho nominaci trvat a způsobit tím ústavní krizi.

Sociální demokraté v posledních dnech argumentovali v souvislosti s Pochem textem ústavy a vzájemnou dohodou ČSSD a ANO respektovat personální nominace druhého subjektu. Základní zákon podle nich formulací "prezident jmenuje" nepřipouští, aby hlava státu premiérovy nominace odmítala. Někteří členové ČSSD proto navrhovali, aby případně Babiš podal na Zemana kompetenční žalobu u Ústavního soudu.