Pokračování Babišovy politiky, říkají krajští lídři ČSSD o krachu

Ukončení vyjednávání ČSSD s hnutím ANO o společné vládě považuje většina krajských předsedů a představitelů sociální demokracie za správný krok. V tomto ohledu stojí na straně svého předsedy Jana Hamáčka. Z neúspěchu jednání viní ANO a jeho předsedu Andreje Babiš. Na druhou stranu ale uvádějí, že nemají dostatek informací o tom, proč jednání zkrachovalo.

Sociální demokraté jednali s ANO o koaliční vládě podporované komunisty, jednání ale v noci na dnešek zkrachovala. V pátek jednalo předsednictvo ČSSD, které ukončení koaličního jednání schválilo. Podporu Hamáčkovi v této souvislosti vyjádřili krajští předsedové hradeckých, zlínských, moravskoslezských nebo libereckých sociálních demokratů Jan Birke, Lubomír Vaculín, Tomáš Hanzel a Jan Mečl nebo lídr ČSSD pro komunální volby v Olomouci Antonín Staněk. S Hamáčkem souhlasí i náměstek středočeské hejtmanky Miloš Petera.

"Myslím si, že to, co jsme požadovali, bylo akceptovatelné. Mrzí mě, že se to nepodařilo zrealizovat," řekl Petera.

Podle Hanzela ČSSD neměla při vyjednávání žádné nehorázné požadavky, výsledek jednání je podle něj jen dalším pokračováním Babišovy politiky. "Politika je o kompromisu, a pokud hnutí ANO nebylo ochotno jít na kompromis a vyjednávalo neústupně, je to logický výsledek," řekl Birke. Staněk vnímá výsledek jednání jako "evidentní krach schopnosti vyjednávat ze strany ANO", podle poslance Jaroslava Foldyny nebo hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka byla na vině Babišova neústupnost.

Běhounek se k situaci ale nechtěl více vyjadřovat, protože informace o jednání má jen z médií.

Šéf ČSSD v Libereckém kraji Mečl chápe současný stav jako velmi vážnou politickou krizi. "A kdo drží v ruce trumfy? Premiér v demisi Babiš a prezident. Takže ČSSD se zítra (v sobotu) poradí a tito dva lidé nám řeknou, jak to míní dál," řekl. Předčasné volby za řešení ale nepovažuje. Foldyna sice nechtěl o dalším vývoji spekulovat, ale klíčovou roli bude podle něj nyní hrát prezident Miloš Zeman. "Má ještě jednu možnost jmenovat premiéra. On nejmenoval pana Babiše, pověřil ho jen sestavením vlády a uvidíme, jak zmoderuje současnou situaci," doplnil Foldyna.

Někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek na Facebooku zmínil, že ČSSD byla jedinou parlamentní stranou ochotnou jednat s Babišem a ANO jako vítězem voleb o vládě a několik týdnů to činila, ale umanutost vítěze voleb možnou dohodu zhatila. "Jsem teď zvědav na další postoj KSČM jako třetího do uvažované parlamentní většiny (nejen) před jejím dubnovým sjezdem, na postoj hlavy státu k postupu premiéra v demisi pověřeného jednáním o sestavení vlády ve 2. pokusu i všech parlamentních stran k možnému vyústění přetrvávajícího povolebního patu," doplnil Hašek.

Jihomoravská předsedkyně ČSSD Naděžda Křemečková nebo členka krajské výkonné rady ČSSD v Karlovarském kraji Markéta Wernerová chtějí se svými závěry počkat na přesné informace vedení strany. Podle Křemečkové přesto z těch dosavadních vyplývá, že rozhodnutí o ukončení vyjednávání bylo správné. Wernerová si myslí, že je lepší spíše zdlouhavé jednání než uzavření dohody, kterou by pak členská základna odmítla.

Také šéf ČSSD na Vysočině Petr Krčál uvedl, že členové strany nemají dostatek informací o důvodech krachu jednání. Postoj k vládě v čele s Babišem podle něj ale není ve straně jednotný. "Jsem přesvědčený, že na Vysočině by byla vládní spolupráce odhlasována," řekl Krčál. Předčasnými volbami by ČSSD nic nezískala, dodal.

Vedle toho plzeňský primátor a předseda městské organizace ČSSD Martin Zrzavecký konec vyjednávání uvítal, myslí si, že ČSSD by měla být v opozici, znovu se zkonsolidovat, získat voliče a vybudovat si silnou pozici. ČSSD v Plzeňském kraji podle Zrzaveckého navíc nesouhlasí s tím, aby strana byla součástí vlády, ve které jsou trestně stíhaní lidé.