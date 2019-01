Politici v Aréně Jaromíra Soukupa: Byty chybějí vinou zdlouhavého stavebního řízení

Hlavními tématy úterní Arény Jaromíra Soukupa se stala bytová výstavba a životní úroveň Čechů. V bouřlivém prostředí tentokrát diskutovali ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová z ANO, poslanec za KSČM Jiří Dolejš, místopředsedkyně strany ODS Alexandra Udženija a místopředseda hnutí SPD Radim Fiala.

Moderátor Jaromír Soukup se v úvod pořadu dotkl kauzy Huawei a bezpečnostních rizik s ním spojených. "Tady nejde o to, že by vás mohl někdo šmírovat, ale o to, že někdo pustí do toho zařízení například vir a to přestane následně fungovat," reagovala mistopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Současně dodala, že by lidé neměli brát na lehkou váhu varování pověřeného úřadu. Na to však odpověděl Jiří Dolejš. "Nikdo z nás tady není technický expert. Nemůžeme tedy říct, že se k těm datům nedostane nikdo nepovolaný. Je jedno jestli je to zařízení z Číny, nebo je to Apple z USA," varoval.

Soukup dal následně prostor publiku. První dotaz diváka se stočil k ministryni Dostálové, které se dotyčný zeptal na dotace školních obědů. "Pomalu se ustupuje od zavedení plošných obědů zdarma. Mělo by se však pomáhat sociálně slabším, protože občané, kteří mají problémy, tady budou vždy," vysvětlila ministryně. Udženija však argumentovala tím, že v této oblasti dobře fungují neziskové organizace. "Proč bychom to měli platit z peněz daňových poplatníků, když tento systém funguje. A že jsou tady tisíce dětí, které mají hlad, to je hanba ANO a ČSSD," ostře odpověděla místopředsedkyně ODS. "Teď jsou to obědy zdarma, potom bude potřeba zase něco jiného zdarma," přidal se Radim Fiala. Zároveň uvedl, že o žácích, kteří potřebují obědy zdarma, by měla rozhodovat konkrétní škola.

Na řadu však přišlo ožehavé téma poslední doby - bytová výstavba a ceny nemovitostí. Soukup před zahájením debaty uvedl, že podle agentury Eurostat obývá třetinu domácností pouze jeden člověk. A s žádostí o reakci se obrátil na ministryni Dolejšovou. "Ten problém tady je. Bytová politika v České republice však jde směrem vlastnického bydlení, takže tyto byty nejsou předmětem trhu, protože se následně dědí v rodině," řekla. Moderátor dodal, že v Praze bydlí v 68 procentech bytů jeden nebo dva lidé. "V Praze chybí 20 až 22 tisíc bytů, což je způsobeno zdlouhavým stavebním řízením," vysvětlila Udženija.

Blahobyt navzdory politikům

Moderátor se ale ptal, zda za vysoké ceny bytů a jejich zoufalý nedostatek může jenom stavební zákon. Dodal, že to developerům prostě vyhovuje. Na to reagovala Dolejšová a uvedla, že problémy jsou s územními plány obcí. "Praha musí nejprve odblokovat stavební uzávěry na pozemcích," vysvětlila. Podle Dolejše by však měla být v téhle problematice více zastoupena družstva a obce. "Praha má jiný strukturální problém. Obec se vzdala bytového fondu, protože ho částečně zprivatizovala a teď nemá zájemcům o malé byty co nabídnout," říká a dodává, že by měla obec nabízet ekonomické bydlení.

Politici se v diskuzi proložené postřehy Jaromíra Soukupa dostali také k životní úrovni Čechů. Moderátor uvedl, že je na základě průzkumu sedm z deseti občanů spokojeno se svojí současnou situací. "Žijeme v blahobytu, nezaměstnanost je nulová, musíme však myslet na horší časy a peníze především investovat," navrhovala Udženija. Fiala však říká, že blahobyt panuje právě navzdory politikům, protože vymýšlejí jenom regulace a přerozdělování. "To, že se lidem daří je pouze jejich zásluha, nikoliv politiků," uzavírá.