Politolog: Pokud ČSSD bude trvat na svém, čekají ji problémy

Kauza kolem Miroslava Pocheho stále neutichá. Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš nominanta na ministra zahraničí odmítají, ČSSD si stále stojí za svým. Jan Hamáček navíc oznámil, že personálii, kterou původně chtěl vyřešit do konce prázdnin, vyřeší až po volbách. K situaci kolem Pocheho se vyjádřil v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ politolog Jan Kubáček.

V současné době se hodně řeší kauza kolem nezvolení Miroslava Pocheho. Andrej Babiš se vyjádřil, že Poche nepřichází ve vládě v úvahu, ČSSD si však na svém kandidátovi stále trvá. Jak myslíte, že se tato neshoda vyřeší?

Jsem toho názoru, že se řešení nějakým způsobem rýsuje. Tohle jsou už jen taktické tanečky. V podstatě se teď čeká, jak dopadnou komunální a senátní volby. Dá se očekávat, že se najede na scénář, kde jsou připravená nějaký alternativní jména. Myslím si, že náhradník bude z pražské organizace ČSSD.

Navíc sociální demokraté teď nebudou chtít jít do otevřeného střetu, protože tím nemají co získat. Jejich pozice je slabá, a navíc se zbytečně vmanévrovali do situace, kterou bych označil příslovím dva se perou a třetí se směje. Nyní už nečelí pouze prezidentovi Zemanovi, ale také se do otevřeného odporu dostal i premiér Andrej Babiš, který si nechce prezidenta Zemana rozházet. Pro ČSSD je tato situace riskantní, neboť se může stát, že Miloš Zeman pověří premiéra, aby se ujal ministerstva zahraničí, což by byl pro sociální demokraty debakl.

Proč podle vás ČSSD nezvolí jiného kandidáta už teď?

Teď Jan Hamáček nechce dělat ústupek a nechce přijít s alternativním jménem. Jediné ale, čeho dosáhl je to, že to rozhodnutí bude na jeho plnou odpovědnost, a že si o tom jménu může rozhodnout sám. To je posun.

Tušíte, o koho může jít?

Domnívám se, že to může být například Lukáš Kaucký, nebo Jakub Landovský Podle mě to bude určitě jméno nové generace a někdo z pražské organizace - aby Pražané měli ve vládě svého pražského sociálního demokrata.

Co se stane, když ČSSD bude nadále trvat na svém kandidátovi?

Pravděpodobně se dostanou do patové situace. Budou čelit v podstatě tomu, že nedosáhnou žádného úspěchu, ani kompromisu, a navíc se vystaví soustavnému tlaku prezidenta a premiéra. Plus do toho opozice a problém je na světě. Rovněž odhalí veřejnosti své slabiny. Čím déle to budou komplikovat, tím větší problém to bude.

Nejedná se spíš o nějakou taktiku ze strany ČSSD?

Sociální demokraté si nejspíš myslí, že eliminují rizika, ale já se obávám, že tím, jak to celé protahují, si uškodili. Řeší téma, které v podstatě nikoho nezajímá. Ztrácejí tím nejen body, ale i prostor namísto toho, aby se věnovali jiným tématům. Například teď se zvedly platy. A celé téma ovládl Andrej Babiš. Sociální demokracie namísto toho, aby si na tom úspěchu trochu ohřáli polívčičku, to přebili tou svou kauzou Poche.

A co bude podle vás s Pochem?

Miroslav Poche v pravděpodobně dostane odstupné, a to ať už formou toho, že povede Evropskou kandidátku, dostane nějaké zázemí.