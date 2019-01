Poslanci o možném ovlivňování soudců Hradem rozhodnou v úterý

O dalším postupu v kauze možného ovlivňování soudců Hradem rozhodnou poslanci z podvýboru pro justici v úterý 29. ledna. Zvažují pozvání dalších soudců, vznik vyšetřovací komise ale nikoli. Informace o postup Hradu včetně prezidenta Miloše Zemana, které jim ve středu poskytli soudci Josef Baxa a Vojtěch Šimíček, označili za závažné, nestandardní a nevhodné.

"Můžeme si pozvat jiné soudní funkcionáře kvůli zjištění, jestli těch ovlivňování bylo více. Můžeme si říci, že se nebudeme schopni dál nikam pohnout. Můžeme navrhovat nějaká opatření," uvedl předseda podvýboru, někdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). "Věc je natolik závažná, že nějaký postup by stanoven být měl," dodal.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek by chtěl zjistit, kteří další ústavní soudci vedle Šimíčka byli Hradem osloveni. Slyšet by chtěl i předsedu Nejvyššího soudu Zdeňka Šámala. Za nejproblematičtější označil Michálek vyjádření bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy, že mu Zeman naznačil možnost jmenování předsedou Ústavního soudu, pokud by NSS podle prezidentova přání rozhodl v případu nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory. Bylo by to podle Michálka "za hranou ústavnosti" a Zeman by se k tomu měl vyjádřit.

Exministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) označila za důležité, že v kauze i podle vypovídajících soudců nebyla ohrožena nezávislost justice. I podle ní bylo jednání Hradu "velmi nestandardní a nevhodné", pokud by se tvrzení obou soudců prokázalo.

Podvýbor by také podle Marka Výborného (KDU-ČSL) měl oslovit další špičky justice. Zatím se ale nedomnívá, že by se kauzou měla zabývat Sněmovna jako celek. Výborný zpochybnil tvrzení prezidentova kancléře Vratislava Mynáře, že Zeman nemohl naznačovat Baxovi jmenování do čela Ústavního soudu, neboť ústavních soudců je nyní plný počet. Poslanec poukázal na to, že předčasný odchod z funkce předsedy Ústavního soudu již dříve naznačoval Pavel Rychetský. Rezignaci ze zdravotních důvodů ke konci ledna ohlásil ústavní soudce Jan Musil.

O tom, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta, psal nedávno týdeník Respekt. Baxa pak v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách. Zeman se následně proti interpretacím kontaktů jako ovlivňování soudců ohradil, šlo podle něho o doporučení, která jsou vyjádřením názoru. Senátor Václav Láska (SEN 21) podal na Mynáře trestní oznámení pro podezření ze zasahování do nezávislosti soudu.