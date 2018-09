Poslanci odmítli snížit volební limit pro vstup do sněmovny

Hranice pro vstup do sněmovny se nesníží ani pro strany, ani pro jejich koalice. Nezmění se ani způsob přepočtu hlasů na poslanecké mandáty. Dolní komora tyto poslanecké úpravy Pirátů a lidovců odmítla zapracovat do vládní novely volebních zákonů, která má zpřísnit pravidla pro práci volebních komisařů a kterou přijala.

Požadované změny by podle kritiků včetně ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka překračovaly rámec novelizace a měl by jim předcházet širší politický konsenzus. K tomu vládu vybídl i předseda poslanců opoziční ODS Zbyněk Stanjura. Podle něj by novela navíc měla stanovit pevný termín voleb, aby se nestalo, že podzimní volby se budou muset konat už v srpnu a volby prezidenta o Vánocích. Podle dosavadních pravidel se totiž volby musejí uskutečnit vždy o něco dříve než ty minulé.

Piráti ústy Mikuláše Ferjenčíka navrhovali snížení pětiprocentní hranice pro jednotlivé volební strany o jeden procentní bod na čtyři procenta. Lidovci chtěli prostřednictvím Marka Výborného snížit limit pro koalice na původní výši před volebními změnami z dob opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD. Nyní tato hranice činí deset procent, 15 procent a 20 procent podle počtu stran, které koalici tvoří. Novými limity mělo být sedm procent, devět procent a 11 procent.

Snížení hranice pro koalice přitom na rozdíl od návrhu Pirátů podpořil sněmovní ústavně právní výbor. Odmítl ale snahu KDU-ČSL o zavedení původního systému přepočtu hlasů na mandáty. Nynější je podle lidovců v rozporu se zásadou rovnosti voličských hlasů a zvýhodňuje velké strany. Hnutí ANO jako vítězi loňských sněmovních voleb stačilo na jeden poslanecký mandát 19.232 voličských hlasů, zatímco hnutí STAN jich potřebovalo 43.693.

Piráti v této souvislosti představili svůj nový web, který přepočítává výsledky loňských sněmovních voleb podle možných úprav volebního systému. Například podle způsobu přepočtu hlasů na mandáty, který platil před opoziční smlouvou, by ANO mělo 64 místo 78 poslanců a ODS 24 místo 25, přičemž ostatní sněmovní stran by získaly navíc o jednoho až pět poslanců.