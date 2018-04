Poslanci v Duelu Jaromíra Soukupa se shodli: Brzdou ve vyjednávání je Babiš!

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup přivítal v pořadu Duel Jaromíra Soukupa místopředsedu KDU-ČSL a bývalého ministra zemědělství Marina Jurečku a jednu z nejvýraznějších tváří ODS Jana Skopečka. Tyto dva hosty doplnil předseda bezpečnostního výboru Parlamentu Radek Koten z SPD. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešily různá témata, která hýbou politickou scénou.

Jako tradičně se v úvodu pořadu věnoval generální ředitel TV Barrandov a zároveň moderátor Jaromír Soukup aktualitám, které se přes týden staly. Hned v úvodu se zeptal svých hostů, jak si myslí, že dopadne vyjednávání mezi hnutím ANO a sociálními demokraty. "Myslím si, že to neví ani ANO, ani ČSSD. Já se přiznám, že si netroufám odhadovat, jak by to mohlo dopadnout. Nicméně bych si přál, aby už to někam dospělo a byla tu vláda s důvěrou," vyjádřil se Jurečka.

Následně se rozpoutala debata, která se týkala samotného premiéra v demisi. "Pokud by nebyl předsedou vlády Andrej Babiš, jsem si jistý, že by se jednání rozjela na více frontách. Myslím si, že brzdou je právě Babiš. Vidím v tom i chybu Miloše Zemana, který dal Babišovi neomezené množství času," uvedl Skopeček. Hosté se shodli, že je na čase, aby se vyjednávání o vládě pohnula a neztrácel se zbytečně další čas. Na čem se ale strany mohly shodnout, si nikdo z nich netroufá odhadnout.

Jaromír Soukup poté položil otázku Radku Kotenovi z SPD. Chtěl totiž vědět, jak je to s extremismem hnutí SPD, za které ho ostatní lynčují. "Ne. Já se necítím být extrémistou. My chceme pouze program pro lidi," hájil se Koten. Dodal, že když někdo vysloví něco o hmotné odpovědnosti politiků, zákonu o referendu, tak se automaticky stává extremista.

Situace je neúnosná

Poté se debata stočila k tématu, které zajímá zejména občany velkých měst. Problém s vysokými nájmy, či cenami bytů, které dosahují astronomických výšin. Moderátor pořadu se tedy hostů zeptal, v čem je problém. "Ceny bydlení, to je katastrofa. My se tu pořád motáme v kruhu. Situace je neúnosná. Co s tím? Je nutné, aby byly dostupné výstavby nových bytů, konkrétně v Praze. Problém je, že byty se prodávají ruským majitelům a tito lidé je pronajímají našim lidem. Navíc na našem trhu byty chybí, což se projevuje na ceně, proto jsou tak vysoké," vysvětlil Koten.

S ním však nesouhlasil Skopeček, který se proti jeho názoru ohradil. Podle něj je hloupost vyčítat úspěšným podnikatelům to, že skupují byty. Podle něj je problém úplně někde jinde. "V Praze se přestalo stavět, to je největší problém. Stavební řízení je nejsložitější na světě, stavební trh musíme rozhýbat," vysvětlil.

Jaromír Soukup však hbitě do debaty vkročil a bystře se zeptal na to, jestli by přeci jen nebylo vhodnější nějakým způsobem zamezit většímu zadlužování lidí, kteří si berou hypotéky. "Přiznám se, že já raději vidím, když si rodina vezme hypotéku, během života ji dokážou zaplatit a děti tu nemovitost pak zdědí. Myslím si, že je to lepší varianta než ta, když si lidé berou úvěry třeba na Vánoce," uzavřel téma Skopeček.

Poté, co se ve studiu rozproudila debata ohledně vysokých cen nemovitostí, došlo i na ostřejší výměnu názorů v souvislosti s tématem, které se týkalo nového vedení GIBS. Průvodce pořadem Jaromír Soukup chtěl vědět, co si o nových událostech myslí také jeho hosté. Ti se však vyjádřili k postupu Andreje Babiše kriticky. Podle nich je špatně, když ANO má pod kontrolou GIBS.

Mají obavy, že tak předseda vlády, který je navíc trestně stíhaný, získá moc a dohled na vyšetřování jeho kauz. "Myslím si, že to, jak Babiš postupoval, bylo přes čáru. Měl jednat podle zákona," uzavřel téma Jurečka.

