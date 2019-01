Poslanecké kluby budou dostávat stejné příspěvky jako loni

Odchod z EU

Sněmovna schválila zákon o právech Britů v ČR pro tvrdý brexit

Aktualizováno 23.01. 17:27Britové zřejmě budou mít v Česku až do konce příštího roku stejná práva, jako by byli dál občany Evropské unie. Vyplývá to z vládního návrhu zákona, který... více