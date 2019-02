Práva Britů se v Česku nezmění do konce roku 2020

V případě odchodu Velké Británie z Evropské unie bez dohody budou mít Britové v Česku až do konce příštího roku v některých oblastech stejná práva, jako by byli dál občany Evropské unie. Vládní předlohu hladce schválil Senát, jak mu doporučily výbory. Zákon bude účinný jen v případě brexitu bez uzavření smlouvy mezi Spojeným královstvím a unií.

Británie má unii opustit 29. března, tamní parlament dohodu už dříve neschválil. Britská premiérka Theresa Mayová v úterý poprvé připustila, že Spojené království může požádat o odklad březnového termínu. Poslancům v britském parlamentu ale řekla, že vláda by o jednorázový a krátkodobý odklad požádala Brusel jen v případě, že britští zákonodárci při hlasování v půlce března opět odmítnou podpořit vyjednanou dohodu i možnost, že Británie opustí unii koncem března bez jakékoli dohody.

Bez zákona, který nyní zamíří k podpisu prezidentovi, by se Britové v případě brexitu bez dohody ocitli v Česku ve stejném postavení jako cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. Dotklo by se to podle ministerstva vnitra zhruba 5000 Britů působících na českém pracovním trhu. V Česku legálně pobývá kolem 8000 občanů Spojeného království. Brexit ovlivní také život Čechů v Británii, podle různých odhadů jich tam žije 40 tisíc až 100 tisíc.

Návrh zákona vychází z politické deklarace britské vlády z loňského prosince ohledně přechodné "doložky nejvyšších výhod" pro občany zemí EU žijících ve Spojeném království, řekl v úterý na jednání evropského výboru náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. V Británii k tomu stačí podzákonný předpis. "Reciprocita je základním východiskem (českého) zákona," zdůraznil před senátory ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Někteří senátoři soudí, že zákon je správný i v případě, že by Británie ohlášený krok vůči občanům EU neučinila.

Předloha upravuje pobyt britských občanů v Česku, nabývání českého státního občanství, uzavírání manželství a registrovaného partnerství a vydávání povolení k dlouhodobému nebo k trvalému pobytu. Návrh upravuje také přístup britských občanů na trh práce, podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti a výplatu některých dávek státní sociální podpory.

Návrh ošetřuje daně z příjmů ve vztahu ke Spojenému království, stavební spoření a penzijní připojištění britského občana. Dále pojednává o uznávání odborné kvalifikace britského občana nebo jeho rodinného příslušníka nebo o platebních transakcích v britských librách.

Senát se v doprovodném usnesení pozastavil nad tím, že zákon ošetřuje i platnost povolení pro provozovatele hazardních her, kteří mají sídlo v Británii. Podle vnitra jde prakticky pouze o internetové sportovní sázení.

Vláda se podle ministerstva vnitra snažila postihnout všechny oblasti, v nichž by mohl nastat problém. Některá opatření například ohledně pobytu, daní a uznávání kvalifikací zdravotnických pracovníků by podle předlohy platily i po konci roku 2020. Uznávání zdravotnického vzdělání by se týkalo i Čechů, kteří vystudovali lékařství na britských univerzitách.