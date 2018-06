Právník: Pokud došlo k mezikroku, Zeman ústavu neporušil

Prezident Miloš Zeman podle ústavního právníka Jana Kysely při jmenování vyhověl ústavě, pokud mu premiér Andrej Babiš (ANO) po doručení původní nominace Miroslava Pocheho dodal další návrh, ve kterém místo Pocheho navrhl do čela ministerstva zahraničí předsedu ČSSD Jana Hamáčka. Pokud však Babiš trval na Pochem, a Zeman nominaci nevyhověl a navíc "svévolně" jmenoval Hamáčka místo Pocheho, šlo o vážné porušení ústavy ze strany prezidenta, řekl Kysela.

Kancléř Vratislav Mynář při ceremoniálu na Pražském hradě uvedl, že prezident jmenoval vládu podle druhého odstavce článku 68 ústavy. Ten uvádí, že prezident jmenuje premiéra a na jeho návrh ostatní členy vlády, které pověřuje řízením ministerstev. Mynář představil Hamáčka jako místopředsedu vlády pověřeného vedením ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí.

"Pokud to řekli takhle a nikdo to nerozporoval, tak se mi zdá, že musel být učiněn mezikrok, kdy pan premiér řekl, že pana Pocheho sice navrhl, ale je si vědom, že k němu má prezident výhrady. A se zřetelem k tomu navrhuje, aby kromě toho, že jmenuje pana Hamáčka ministrem vnitra, tak ho pověřil i vedením ministerstva zahraničí," uvedl Kysela. Pokud Babiš svůj původní návrh takto pozměnil, prezident nebyl nucen formálně odmítnout jeho návrh na jmenování Pocheho, protože dostal novější návrh, kterému vyhověl, dodal Kysela.

Zeman dříve opakovaně zdůraznil, že Pocheho kvůli postoji k migraci a k Izraeli či jeho někdejšímu působení v pražské politice nejmenuje. Vážné výhrady k Pochemu vyjadřovali také komunisté, kteří by měli vládu podpořit ve sněmovně. Babiš po několika dnech sporů s ČSSD Pocheho oficiálně navrhl prezidentovi společně s dalšími kandidáty na ministry, už v té chvíli se však veřejně počítalo s tím, že diplomacii vedle vnitra dočasně povede Hamáček.

Babiš odpoledne novinářům řekl, že zůstal u původní nominace. "Já nikoho nezměnil. V minulosti jsme měli podobný případ," uvedl. Po prvním jednání nové vlády novinářům řekl, že v pondělí doručil nominaci podle návrhu ČSSD. "Ale my jsme o tom diskutovali s panem prezidentem, a proto, aby tady nevznikla nějaká krize, tak že ta varianta s pověřením pana předsedy Hamáčka byla taky diskutována a ve finále realizována," vysvětlil.

K ústavnosti Zemanova počínání se vyjadřovat nechtěl. "Chápu, že média potřebují nějakou krizi. Já se těm krizím vyhýbám. Je podstatné, že vláda byla jmenována. Předpokládám, že ten problém se v řádu měsíců vyřeší," uvedl.

Pokud k žádnému mezikroku po původním návrhu Babiš nepřistoupil, pak Zeman při jmenování porušil ústavu, uvedl Kysela. "Pokud se to nestalo, tak si prezident počínal protiústavně. Nejenže nevyhověl návrhu na jmenování Miroslava Pocheho, ale ještě v uvozovkách svévolně jmenoval někoho jiného, koho mu předseda vlády nenavrhl," konstatoval Kysela. V takovém případě by však očekával, že by Babiš či Hamáček byli při jmenování překvapení nebo se ohradili.