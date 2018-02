Preferuji vstup ČSSD do vlády, říká kandidát na předsedu strany

Rozhodnutí, zda by měla ČSSD jednat o vládní spolupráci s hnutím ANO, nebo setrvat v opozici, náleží podle kandidáta na nového předsedu strany Antonína Staňka sjezdu, který se koná příští neděli v Hradci Králové. Poslanec a olomoucký primátor Staněk řekl, že osobně by dal přednost účasti sociální demokracie ve vládě, odkud by měla větší možnost prosazovat své programové priority. Neumí si představit, že by se hnutí ANO vzdalo kvůli trestnímu stíhání nominace svého předsedy Andreje Babiše na premiéra, byť by uvítal, kdyby ve vládě stíhané osoby nebyly.

Staněk by si přál, aby sjezd vyslal jasný signál, zda by měla strana vstoupit do vlády. Není příznivcem nepřímé podpory například prostřednictvím odchodu ze sálu při hlasování o důvěře vládě. "Buď do vlády, nebo do opozice. Nějaká pozice mezi, která není příliš transparentní, kdy nikdo neví, za co ten či onen zákon podpoříte, mi připadá jako velmi nešťastná," uvedl.

Sám by preferoval spíš vstup do vlády. "Každá politická strana ve volbách usiluje o to, aby mohla prosazovat priority svého programu. Prosadit je je možné jen z vládních pozic," uvedl. ČSSD podle něj i s ohledem na programové prohlášení Babišovy současné menšinové vlády v demisi má důležitou roli, aby hájila základy svého programu ve zdravotnictví, bezpečnosti, školství či sociálních věcech.

Úřadující šéf strany Milan Chovanec přišel v lednu s několika podmínkami, které by muselo splnit hnutí ANO, aby s ním ČSSD o vládě jednala. Patří mezi ně požadavek na to, aby se ANO vzdalo některých ministerstev a do vlády nenominovalo trestně stíhané politiky. "Tyto podmínky měly v daném okamžiku svůj význam, nicméně politika je o hledání kompromisů a je reflexí možné reality," uvedl Staněk. Připomněl, že ČSSD disponuje jen 15 poslanci a tuto realitu musí zohlednit při vyjednávání.

Politickou realitu je podle Staňka nutné respektovat i v případě Babiše, který navzdory stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda jasně vyhrál volby. "Voliči dali jasný signál, že pro ně to není nepřekonatelný problém," vysvětlil. I ČSSD podle něj uvažuje o tom, že by na kandidátkách mohli být obvinění politici a překážkou by byla až obžaloba, protože v opačném případě se může trestní oznámení stát nástrojem v politickém boji.

Staněk připouští, že náhled veřejnosti na vládu, ve které je trestně stíhaný politik, může být negativní. Babiš je však výraznou osobností ANO a Staněk pochybuje o tom, že by hnutí bylo ochotné se ho vzdát. Vedení ANO na svém předsedovi v roli premiéra trvá. "Já bych velmi uvítal, aby ve vládě trestně stíhané osoby nebyly, ale bude záležet na postoji konkrétních osob," řekl. Za řešení považuje například možnost, že by ve vládě chyběli předsedové všech koaličních partnerů.

Sjezd by se mohl vyslovit i ke vztahu k prezidentovi a bývalému předsedovi ČSSD Miloši Zemanovi. "Pozvání prezidenta na sjezd naprosto chápu, v minulosti byl úspěšným předsedou sociální demokracie, byl za ni předsedou vlády. Pokud přijede, předpokládám, že to bude i on, kdo se o vztahu prezident - sociální demokracie zmíní," řekl Staněk.

Přivítal by, kdyby nový předseda byl schopen respektovat, že Zeman obhájil svůj prezidentský mandát a byl připraven ke vztahu vzájemného respektu do budoucna. "K tomu je potřeba, aby byla obdobná vstřícnost i na druhé straně a já věřím, že po letech sporů a různých půtek by mohla nastat situace jakéhosi zklidnění a usmíření," uvedl. Spory a hádky nikdy k žádnému smysluplnému kroku nevedly, dodal.