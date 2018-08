Premiér Babiš: Jsem neúplatný, proto vedu Radu proti korupci

Předseda vlády by měl být do budoucna vždy v čele Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Počítá s tím návrh změny statutu rady, kterým se bude příští týden zabývat kabinet. Radě nyní předsedá premiér Andrej Babiš (ANO). Podle materiálu by se měla rada rozšířit o dva členy, koordinací úkolů v oblasti boje s korupcí na vládní úrovni pak bude pověřen ministr spravedlnosti a šéf legislativní rady vlády Jan Kněžínek (za ANO).

Statut rady dosud počítal s tím, že ho povede osoba pověřená koordinací boje s korupcí na vládní úrovni. Pokud nikdo takový nebyl, radu měl řídit premiér. Naposledy byl vedením rady pověřen ministr spravedlnosti z vlády premiéra Bohuslava Sobotky a Babišovy první vlády Robert Pelikán (ANO). Na jeho nástupkyni Taťánu Malou (ANO) ani Kněžínka se pověření nevztahovalo, takže se předsedou rady stal Babiš.

Navrhované nové znění do statutu zakotví, že předsedou rady je premiér i v případě, že koordinací boje s korupcí pověří někoho jiného. Podle materiálu by se měl tímto úkolem zabývat Kněžínek, který zároveň bude místopředsedou rady. Nově se místopředsedou stane i ministr zdravotnictví. Jeho resort o funkci požádal v připomínkovém řízení s tím, že to povede k posílení principu transparentnosti ve zdravotnictví, se kterým počítá programové prohlášení vlády.

Čapí hnízdo prý není o korupci

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí vznikla jako poradní orgán kabinetu. Rada koordinuje a vyhodnocuje stav boje s korupcí v ČR, připravuje koncepční materiály a posuzuje návrhy právních předpisů z hlediska korupčních rizik.

Některé opoziční strany v minulých týdnech kritizovaly, že v čele rady je Babiš, který je stíhaný kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda. Babiš tento týden řekl, že předsedou je a bude. "Protože mě nikdo nemůže zkorumpovat," uvedl. Zopakoval, že je stíhán na objednávku. "A co má to trestní stíhání společného s korupcí? Tam byla nějaká korupce?" řekl na dotaz ohledně výhrad opozice.

Po změnách statutu by měla mít rada 19 členů. Kromě některých ministrů v ní zasedají ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu, šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů, nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí, předseda Asociace krajů, prezident Hospodářské komory a sedm zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce, profesních komor zřizovaných státem a odborné veřejnosti.