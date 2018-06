Prezident by měl novou vládu jmenovat ve středu, řekl premiér

Novou vládu by měl prezident Miloš Zeman jmenovat ve středu 27. června ráno. Napsal to v sms premiér Andrej Babiš (ANO) po nedělní zhruba hodinové schůzce s prezidentem na zámku v Lánech, které se účastnil také předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Hnutí ANO a ČSSD menšinový kabinet skládají.

Ani jeden z politiků v Lánech před čekající novináře nepředstoupil. Hrad vydal po schůzce obvyklou stručnou zprávu o přijetí. "Závěr nedělní schůzky je, že vláda by měla být jmenována ve středu 27. června v 9 hodin ráno," napsal Babiš.

Termín jmenování nové vlády byl nejasný, když Zeman v neděli dopoledne zmínil jako velmi pravděpodobné úterý nebo středu příštího týdne. Babiš následně uvedl, že pro něho jde o novou informaci, když z prezidentova okolí zazníval jako termín začátek července.

Babiš již nekomentoval, zda se na setkání v Lánech mluvilo o nominantovi ČSSD na ministra zahraničí Miroslavu Pochem. Zeman ho odmítá kvůli jeho postojům k migraci. Ostře se vůči němu vymezili také komunisté, kteří by měli ve Sněmovně menšinový kabinet při hlasování o důvěře podpořit.

Premiér během neděle uvedl, že seznam adeptů ke jmenování do vlády chce doručit Zemanovi v pondělí i s Pocheho jménem. Prezident před tím podotkl, že premiér europoslance ČSSD nenominoval, u ministerstva zahraničí byla prázdná kolonka. Babiš ale tento dokument označil za neformální informaci o nominacích. Hamáček zdůraznil, že pokud by Babiš Pocheho na ministra nenavrhl, šlo by o porušení koaliční smlouvy a o vládní spolupráci s ANO by nemělo smysl dál jednat.

Jak se k toleranci kabinetu postaví KSČM, není jasné. Rozhodnutí se čeká na zasedání ústředního výboru příští týden v sobotu.