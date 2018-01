Prezidentské volby se blíží do finále. Co přinesly poslední dny?

Českou republiku čeká v pátek a v sobotu finále prezidentských voleb. Voliči v něm určí, zda hlavou státu zůstane čestný předseda Strany práv občanů Miloš Zeman, nebo ho vystřídá bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Očekává se, že jejich duel, který je označován za souboj o styl hradní politiky, bude vyrovnaný. Rozhodne jej podle expertů hlavně to, kolik Zemanových nevoličů z prvního kola přijde Drahoše ve finále podpořit.

Zeman v prvním kole získal téměř dva miliony hlasů, Drahoš asi o 616 tisíc hlasů méně. Podporu mu ale vyjádřili čtyři další kandidáti v pořadí, které volilo dohromady 1,7 milionu lidí.

Anketa: Půjdete volit ve druhém kole prezidentských voleb? Ano. 90 %



Ne. 6 %



Zatím nevím. 4 %



Z parlamentních stran Zemana podpořilo ANO, stejně jako SPD a KSČM. Za Drahoše se postavily ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN a většinově také Piráti. Sociální demokracie je v tomto směru rozdělena. Šéf ANO a premiér v demisi Andrej Babiš označil volby za referendum o Zemanovi, ovlivní ale i jeho osud ministerského předsedy. Zeman slíbil Babišovi opětovné jmenování předsedou vlády a ustoupil od podmínky, že si Babiš pro příští kabinet bude muset zajistit ve sněmovně většinu.

Dvoutýdenní kampaň před finále se nesla ve znamení zvýšené aktivity hlavně Zemanových přívrženců. Zatímco Drahoš se vydal pro podporu do regionů, elektronická i tradiční média zaplavily protidrahošovské příspěvky, plakáty či inzerce, které vyzývaly k zastavení Zemanova rivala spolu s imigranty. Kampaň zaplatili Zemanovi spolupracovníci především ze spolku Přátel Miloše Zemana a Strany práv občanů.

Volit příštího prezidenta by mohlo zhruba 8,4 milionu voličů. V prvním kole tohoto práva využily tři pětiny z nich. Ve finále by jich mohlo být zhruba stejně - tak jako před pěti lety. Nerozhodnuté by podle některých expertů mohla přesvědčit ještě vystoupení kandidátů v posledním duelu, který bude večer vysílat Česká televize. Zeman se s Drahošem střetl zatím jen jednou v televizi Prima.

Lidé svými hlasy rozhodnou nejen o tom, kdo bude dalších pět let na Pražském hradě, čí portréty budou na poštovních známkách nebo na úřadech nebo kdo za necelý rok přečte novoroční či vánoční projev. Ovlivní především to, v čích rukou bude jmenování vlády, vedení ČNB a soudců včetně ústavních a kdo získá právo vetovat přijímané zákony, udělovat milosti a reprezentovat Česko při vrcholných jednáních.

Volební místnosti v Česku budou otevřeny v pátek a v sobotu. Na českých zastupitelských úřadech na americkém kontinentu kvůli časovému posunu začne hlasování už od dnešního odpoledne. Například v Brazílii či Argentině se bude volit od 17 hodin. Výsledky voleb budou postupně zveřejněny až po uzavření volebních místností v sobotu po 14. hodině. Podle očekávání statistiků by konečné výsledky mohly být známy opět v pozdním odpoledni stejně jako před pěti lety.