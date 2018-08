Pro Babiše představuje uprchlická krize obrovskou symboliku

Premiér Andrej Babiš přijal pozvání od italského premiéra Giuseppa Conteho. Společně budou projednávat situaci kolem uprchlické krize. Babiš však před odjezdem avizoval, že je jeho postoj neměnný - žádní migranti do Česka. Jak vyjednávání dopadne? Přijme Česko nakonec migranty? Na tyto otázky odpovídal v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ politolog Jan Kubáček.

Andrej Babiš dnes bude vyjednávat s italským premiérem o uprchlické krizi. Oznámil, že tam jede s tezí, že nepřijmeme ani jednoho migranta. Jak myslíte, že to jednání dopadne? Přijme Česko migranty?

Myslím si, že Andrej Babiš bude dělat všechno pro to, aby se nepřijal žádný, protože pro něj to má obrovskou symboliku.

Jak to myslíte?

Uvědomuje si, že tato problematika už zlomila páteř a politickou kariéru jeho předchůdci Bohuslavu Sobotkovi. Navíc mu jeho jednání a postoj získávají body u voličů. Všechna ostatní témata jsou pro něj zatím dost svízelná. Ať se jedná o ekonomický růst, modernizaci země nebo o nové investice, tam ta rychlost není tak zjevná. Ale uprchlická krize zajímá drtivou většinu společnosti, zejména před volbami je to důležitý aspekt - lidé se podle toho budou rozhodovat.

Jak byste zhodnotil přístup premiéra k uprchlické krizi?

Je velmi pragmatický, protože když si vzpomeneme na všechna jeho minulá vyjádření, tak začínal v podstatě jako latentní "vítač". Mluvil o tom, že to není tak velké téma, že bychom měli být rozumní a neměli bychom zbytečně riskovat, abychom náhodou nepřišli o eurofondy a podobné věci. Postupně se ale jeho postoj proměňoval. Přibližoval se k postoji prezidenta republiky a v podstatě nyní jsou unisono. Prostě si uvědomuje, že veřejnost jednoznačně podporuje nulovou toleranci migrantů i vzhledem k tomu, co se děje okolo nás a zvlášť teď v Německu. Babiš ví, že v řadě ohledů bude veřejnost velkorysá, bude tolerovat, že se mu třeba tak nedaří, ale v tomhle by to byl začátek jeho pádu, kdyby se nedržel svého postoje, tedy žádný migrant.

Česko ale neustále čelí kritice, že není s ostatními státy solidární...

Takovou kritiku slyší všechny státy, ale s jiným argumentem. Vzhledem k vývoji celé situace se k postoji Česka přidávají další a další státy. Pozice naší země je tak v tomto případě silnější. Teď je ale důležité, jaký postoj bude mít Česká republika - jak ho bude hájit a jestli zůstane jednoznačný a srozumitelný.

Co si myslíte o jednání? Najdou oba premiéři nějakou shodu?

Dnes nejspíš ne, o tomhle se bude vyjednávat dlouhodobě. Upřímně řečeno, ani jeden z politiků tam dnes nejede vyhrát. Každý z nich potřebuje od toho druhého nějaký ústupek. Italský premiér potřebuje pomoc, solidaritu od ostatních zemí a finance. Andrej Babiš a jeho další premiérští souputníci zase naopak potřebují udržet pozici, že jim nikdo nebude vnucovat počty migrantů a jejich umístění. Budou chtít docílit toho, aby se pomoc řešila jinou formou.

Co pro českou politiku znamená výjezd Andreje Babiše na jednání s italským premiérem?

Jsem toho názoru, že tyto cesty jsou pro jeho kampaň velice praktické a v politice to sehraje svou roli. Počítám, že díky tomu se téma migranti zase vrátí mnohem více do hry. Budou se vůči němu vymezovat i konkurenti, prezident republiky, čímž se debata zase oživí. A také počítám, že to bude jedno z témat, které bude předmětem senátních a komunálních voleb.