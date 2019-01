Rada VŠ je znepokojena možností, že by skončil Plaga

Předsednictvo Rady vysokých škol (PRVŠ) vyjádřilo znepokojení nad informacemi, že by mohl být vyměněn ministr školství Robert Plaga (ANO). Spekulace o jeho možném konci ve vládě přinesly ve čtrvtek Lidové noviny, jež prostřednictvím mediální skupiny Mafra vlastní holding Agrofert, který před dvěma roky vložil současný premiér Andrej Babiš (ANO) do svěřenských fondů. Babiš, který je na pracovní cestě v jihovýchodní Asii, se nechtěl ke spekulacím vyjadřovat.

"Předsednictvo Rady vysokých škol velmi oceňuje dosavadní spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a váží si jeho dlouhodobého úsilí v oblasti zvyšování kvality celého vzdělávacího systému včetně vysokého školství. PRVŠ proto vnímá aktuálně se objevující informace ohledně možné změny na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy se znepokojením," uvádí se v usnesení, které PRVŠ přijalo na čtvrtečním zasedání.

Lidové noviny dnes s odvoláním na nejmenované zdroje z vládních kruhů uvedly, že by Plaga mohl být z vlády odvolán. Podle deníku jsou důvodem pro takový krok názorové střety ministra s poslancem ANO a vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou o financování sportu. List také uvedl, že Plagu by mohl ve funkci nahradit bývalý brněnský primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál, který sice loni zvítězil v komunálních volbách, ale skončil v Brně v opozici, protože se ostatní strany dohodly na městské radě bez ANO.

Babiš se dnes nechtěl ke spekulacím o možné změně ve vládě vyjadřovat. "Dobře víte, že to nebudu komentovat. Držím tu linku, pokud by k tomu došlo, tak nejdřív jdu za panem prezidentem (Milošem Zemanem), potom to řeknu. Teď to není aktuální," napsal premiér.

V novoročním rozhovoru v České televizi Babiš nevyloučil, že by se letos mohla obměnit vláda. Spekulovalo se zejména o postavení ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), který čelil kritice kvůli prosincovému dopravnímu kolapsu na opravovaném úseku dálnice D1 i kvůli tempu stavby dálnic. KSČM, která podporuje menšinový kabinet, také kritizuje ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) zejména kvůli jeho postojům v rusko-ukrajinském konfliktu. Předseda ČSSD Jan Hamáček ale změny na ministerstvech, která má sociální demokracie, odmítl.