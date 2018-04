Rafaj o zrušení karenční doby: Babišovi jde jen o "vládní nevěstu"

ANO chce jen vyjít vstříc ČSSD, aby mohlo složit vládu, proto prosazuje zrušení karenční doby - prvních tří dnů nemocenské zdarma, prozradil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj. Podle něj žádné jiné pádné argumenty na zrušení nebyly na pondělním jednání tripartity předloženy. Rozhovor s Rafajem přinesl server Echo24.cz.

ANO navrhuje, aby zaměstnavatelé nově platili v první tři dny nemocenské svým zaměstnancům 30 procent platu. ČSSD žádá dokonce dvojnásobek.

Vůči tomu se ale zaměstnavatelské svazy ohradily a ve čtvrtek poslaly Andreji Babišovi otevřený dopis. "Národní hospodářství trápí v době hospodářského boomu nedostatek zaměstnanců ve všech regionech a ve všech profesích. Při zavedení placené nemocenské v prvních třech dnech je jednoznačné, že bude na pracovním trhu několik desítek tisíc zaměstnanců chybět," tvrdil Rafaj v rozhovoru pro Echo24.

Ten dále prozradil, že kromě ústupků vůči ČSSD nemá ANO žádný jiný důvod pro zrušení karenční doby. "Kromě toho, že nám bylo vládou vysvětleno, že potřebuje udělat koalici a vyjít vstříc sociální demokracii, nebyl uveden žádný logický argument, který by ke zrušení měl vést. To zaznělo na jednání pondělní tripartity. Výbor tripartity byl pro mě z nepochopitelných důvodů rozšířen i o zástupce ČSSD a KSČM. Ti tam ale nemají co dělat," divil se.

Babiš by nic takového nenavrhl

"Za tím návrhem na změnu není žádný ekonomický důvod, žádná lékařská analýza. Sám pan Babiš by nikdy nic takového nenavrhoval, kdyby mu nyní nešlo o koupení nějaké ‚vládní nevěsty'. Sám přišel z byznysu. Tvrdím, že ve chvíli, kdy se karenční doba zruší a budou se platit první tři dny nemoci, nikterak se nezkrátí ty dlouhodobé nemoci. Navíc zaměstnavatelé loni podpořili návrh ČSSD a navyšovala se dlouhodobá nemocenská," pokračoval v odůvodňování svého nesouhlasu Rafaj.

Karenční dobu si naopak pochvaluje. Nemocné lidi podle jeho slov nikdo pracovat nenutí. "Když nás odbory osočují, že nutíme lidi pracovat nemocné, není to pravda. Nemůžeme si v provozu dovolit nemocné lidi, nemůžeme v huti nechat pracovat člověka v horečkách. Ani u výrobní linky. Proto většina velkých firem má pátý týden dovolené, v kolektivních smlouvách nazvaný jako týden na zotavenou. Případně zavedly přímo sick days," obhajoval zákon.

"Poctiví to odskáčou"

Námitky odborů typu, že to je po sociální i zdravotní stránce pro zaměstnance negativní, Rafaj odmítá: "Samozřejmě nesouhlasíme. Náš další důležitý argument je, že zrušení karenční doby odskáčou poctiví vůči nepoctivým. A obecně chybějícího kolegu budou v rámci přesčasu muset nahradit kolegové."

V závěru rozhovoru se Rafaj odkázal na čísla ministerstva práce. Hrazení tří dnů nemocenské z šedesáti procent by firmy celkově vyšlo na pět až šest miliard ročně. V případě třiceti procent vyplácení mzdy by se jednalo zhruba o dvě miliardy. "Ale do těchto čísel nejsou zahrnuty nepřímé náklady. To, co zaměstnavatel zaplatí zaměstnancům, kteří nahradí nemocné kolegy, za přesčasy," dodal.