Registr přiznání politiků bude volně přístupný, část údajů neveřejná

Část údajů v majetkových přiznáních obecních politiků bude neveřejná, registr oznámení zůstane volně přístupný. Schválila to sněmovna. Změny ze Senátu, podle něhož by lidé měli mít k majetkovým přiznáním komunálních politiků přístup na základě individuálních žádostí, dolní komora odmítla. Novelu o střetu zájmů nyní dostane k podpisu prezident.

Novela byla připravena kvůli tomu, že stávající pravidla by kvůli obavám z lidské závisti odradila zájemce o místa v obecních zastupitelstvech v nadcházejících komunálních volbách. Například někteří manažeři či pracovníci finančních ústavů mají zakázáno zveřejňovat své příjmy. U představitelů malých obcí, kteří za obecní funkci nepobírají plat, tak nově budou veřejné jen údaje o nemovitostech a funkcích ve firmách.

Senát požadoval, aby se komunální politici mohli dozvědět, kdo se o jejich majetkové poměry zajímal. Proti návrhu se stavělo ministerstvo spravedlnosti, které vede registr majetkových přiznání. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) poslancům řekl, že by jeho úřad nebyl schopen do července individualizovaný přístup do registru zajistit.

Proti senátním úpravám se postavili také Piráti, jejich místopředseda Jakub Michálek je označil za "blbost" a opatření, které nezvýší ochranu soukromí politiků. "Zákon by se měl udělat pořádně, aby se vztahoval i na svěřenské fondy, my jsme tady udělali polopaskvil," uvedl. Proti senátním změnám bylo i uskupení Rekonstrukce státu.

Poslanec ANO Milan Brázdil apeloval podobně jako Piráti na to, aby se politici za svůj poctivě nabytý majetek nestyděli a zdůvodnili tak, proč by je lidé měli volit. Marek Výborný (KDU-ČSL) takový přístup odmítl. Pokud by podle něj byli obecní politici donuceni k majetkovému striptýzu, na podzim se komunální sféra úplně rozpadne. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek poznamenal, že novela má zajistit dostatek kvalitních adeptů na starosty a radní, a bude tak znamenat "zpomalení procesu debilizace zastupitelských sborů".

Neveřejné mají být podle novely všechny údaje o závazcích a movitých věcech. Komunální politici by tak zveřejňovali data o příjmech, nemovitostech, cenných papírech a podílech ve firmách. V případě obecních politiků, kteří nejsou za výkon funkce placeni, by s výjimkou zastupitelů statutárních měst včetně Prahy nebyly veřejné údaje o příjmech a majetkových výhodách.

Český rozhlas v lednu uvedl, že mimořádné majetkové přiznání v centrálním on-line registru loni nepodala téměř třetina veřejných funkcionářů. Odvolal se na údaje ministerstva spravedlnosti. V registru je zhruba 38 tisíc politiků, úředníků, státních zástupců či soudců a mimořádné majetkové přiznání jich nepodalo 11 tisíc.