Robert Šlachta: Od Laubeho si nenechám s*** na záda. Policie trpí

Na Slovensku je to průser, vrahy Jána Kuciaka a jeho družky nejspíš nikdy nechytí. Robert Šlachta, bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), při pohledu na dění pod Tatrami moc optimismu nemá. Sám je "na vejminku" u celníků a o policejní reformě, která ÚOOZ rozprášila, tvrdí, že to byla prasárna: "Musel jsem odejít. Zatočili by s námi, tak jako s policií na Slovensku," říká v rozhovoru pro časopis TÝDEN, který vychází v pondělí 19. března.

Šlachta je momentálně náměstkem na Celní správě. A po "velkém" zločinu se mu stýská.

"Po těch lidech, kteří tam byli, po týmu, jenž byl silný. Ale teď se soustředím na to, co dělám." Situaci na Slovensku ale sleduje podrobně: "Hroznej průser. Tragédie. Vnímám, že to tam dlouhodobě bobtnalo. Já bych to nenazýval mafií, ale spíše zájmovými skupinami, velkými propletenci politiky, policie a byznysu."

Místní policejní centrálu NAKA připodobňuje k NCOZ - spojenému elitnímu útvaru, který vznikl po reorganizaci policie a kvůli kterému Šlachta odešel k celníkům, kteří spadají pod ministerstvo financí: "Česko se NAKA v té zpackané reformě dost inspirovalo. Na Slovensku fungují elitní útvary pod jednotným velením, stejně jako je teď u nás NCOZ. Já jsem odpůrce tohoto modelu. Myslím, že vznikl proto, aby k potřebným lidem pluly informace tak, jak měly. O tom je vlastně i celá reorganizace policie v Česku. ÚOOZ bylo rozpuštěno hlavně kvůli tomu, aby se ty informace dostávaly k osobám, ke kterým měly." Podle Šlachty byla už v době, kdy působil na ÚOOZ, spolupráce se slovenskými kolegy přinejmenším složitá. "To byl oproti Česku velký rozdíl..."

V aktuální válce českých policajtů, dvou skupin soupeřících o moc, prohrávají všichni - v čele s občany.

Spory uvnitř policie tady stále jsou. A velké. Již delší dobu se spekuluje, že právě Robert Šlachta by měl nahradit na pozici policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Tedy za předpokladu, že vláda Andreje Babiše dostane důvěru. "Panu Tuhému jsem řekl svůj názor do očí - na jeho osobu a také na to, co tady tou reorganizací provedli. A tím to beru jako vyřízené a vůbec se k tomu člověku nevracím," říká Šlachta s tím, že samozřejmě o spekulacích, že by mohl být policejním prezidentem, rovněž slyšel: "Ale zatím to nechci komentovat."

A dodává: "Už jsem také slyšel, že se chci vrátit jen proto, abych byl ministrem vnitra, ale já jsem vždycky deklaroval, že jsem polda a do politiky nikdy nepůjdu. Ale samozřejmě pokud bych se vrátil, tak na prezidium. Ale nikdy jsem o ničem nevyjednával."

