"Řve, uráží, ponižuje, nemaká!" Neznámá tvář Martina Stropnického

Když se zapnou kamery, mluví Martin Stropnický (ANO) klidně a uvážlivě. Má však i druhou tvář, kterou veřejnost nezná. Na své podřízené je prý hrubý a jeho pracovní tempo neodpovídá Babišovým normám. Teď se vrací do diplomacie, bude novým velvyslancem v Izraeli.

Když v dubnu oznámil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), že už nechce být členem nově vznikající vlády a že skončí i jako poslanec, jeho stranický i pracovní šéf Andrej Babiš na to reagoval, že ho to mrzí. Když totéž oznámil Martin Stropnický (ANO), Babiš mlčel. Na první pohled se to zdá být nelogické. O Stropnickém se jednu chvíli hovořilo jako o kandidátovi na prezidenta, který by mohl porazit i Miloše Zemana. Loni na podzim se dokonce stal podle zjištění Centra pro výzkum veřejného mínění nejdůvěryhodnějším politikem v zemi. Jako lákadlo na voliče působil opravdu skvěle - v posledních sněmovních volbách dostal více než 18 tisíc preferenčních hlasů.

Tříhodinová siesta

Jenže pohled do zákulisí ukazuje Stropnického v dost jiném světle. Časopis TÝDEN hovořil s několika jeho bývalými a současnými spolupracovníky, pod podmínkou anonymity se svěřili s osobními zkušenostmi, které pro bývalého herce a diplomata moc lichotivě nevyzněly.

Jejich výpovědi se například shodovaly v tom, že Stropnický rozhodně nenaplňuje Babišovo oblíbené heslo "makáme". Spíše si dával pozor, aby se nepředřel. Na ministerstvu obrany si prý dokonce dopřával několikahodinovou siestu. "Pokud by hrozila válka, nesměla by vypuknout mezi druhou a pátou odpoledne, nedej bože, aby ho někdo rušil," popisuje Stropnického libůstku jeden z jeho podřízených.

Stropnický prý bývá hodně náladový. Z příjemného vystupování se rázem promění v hysterika, který křičí na své podřízené. "Řve, uráží, ponižuje," řekl TÝDNU někdejší vysoce postavený ministerský úředník, jenž po několika Stropnického výbuších podal výpověď. Nebyl jediným, kdo odešel. Jiný Stropnického podřízený si vybavil jeho jízlivou poznámku: "To pochopíte i vy s inteligencí malého slůněte."