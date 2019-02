Rychetský: Justici lze snadno oslabit. Stačí se podívat na V4

Na příkladu zemí visegrádské čtyřky (V4) je podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského dobře vidět, jak snadno lze oslabit soudní moc. Stačí začít od hlavy, řekl Rychetský na odborné konferenci v Brně. Bez nezávislého ústavního soudnictví nelze mít nezávislou justici, proto je podle Rychetského nutné pozorně sledovat, komu ústavní soudy vadí a proč.

Situace v Česku zatím podle Rychetského není taková jako v Maďarsku či Polsku. Díky generační obměně je podle něj česká justice nezávislejší, sebevědomější a vzdělanější než před čtvrtstoletím. Je to podle něj i výsledek ochrany nezávislosti ze strany Ústavního soudu. Bohužel ale neexistuje orgán, který by chránil ochránce, podotkl Rychetský.

"Nastanou-li temné časy, bude to Ústavní soud sám, který se bude muset ochránit," uvedl Rychetský. Soud podle něj nesmí opustit hodnoty nezávislosti a nemá se přimknout k žádné názorové, sociální či politické skupině. Chování všech jeho členů také nesmí dát prostor k pochybnostem o důvěryhodnosti.

Rychetský konstatoval, že na soudy v dalších zemích V4 narůstá tlak, aby se měnila zažitá pravidla, dobré mravy i představy o tom, jaké cesty vedou ke kýžené budoucnosti. "Nezávislost soudnictví je lesklá, ale velmi křehká nádoba, kterou není těžké rozbít," míní předseda českého Ústavního soudu. Zmínil opakované změny ústavy v Maďarsku, tlak exekutivy na soudy v Polsku i nynější situaci na Slovensku, kde se politici nedokázali shodnout na obsazení volných míst a soud tam nyní tvoří jen čtyři členové místo 13.

"Sami dlouho sledujeme, co se u našich sousedů odehrává, a není to právě veselá podívaná," uvedl Rychetský. Situaci zasadil do širšího kontextu nárůstu nacionalistických a autoritářských tendencí.

Konsensus v Evropské unii podle Rychetského postupně narušovala finanční krize, migrační vlna a pak referendum o brexitu v Británii. "Piedestal společné evropské evoluce, jehož těžištěm měly být sdílené hodnoty právního státu, se začal drolit. Tato eroze, a je mi to skutečně líto, našla brzy domov právě v zemích střední Evropy," uvedl Rychetský. Politická reprezentace v zemích V4 se podle něj systematicky obrací právě proti ústavnímu soudnictví, ve kterém vidí překážku uskutečnění svých politických představ a reforem.

"Vždy jsem tvrdil, že podobná trajektorie je u nás nepředstavitelná, nebo dokonce nemožná. Byl bych rád, kdyby to platilo stále," řekl předseda Ústavního soudu.

Nezávislost justice je i v Česku v posledních týdnech tématem veřejné debaty, a to hlavně kvůli údajným pokusům hradního kancléře Vratislava Mynáře kontaktovat některé soudce a sdělovat jim názory prezidenta Miloše Zemana. Rychetského řeč se však nesla v obecné rovině, nechtěl prý vynášet žádné interní informace z Joštovy ulice, kde Ústavní soud sídlí.