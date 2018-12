Schillerová v Duelu Jaromíra Soukupa: Dotace jsou pozastaveny jen Agrofertu

Dotace a Agrofert. Téma, které poslední hodiny a dny probírá celá Česká republika. Jaromír Soukup si do svého Duelu pozval ministryni financí Alenu Schillerovou, která se divákům snažila vysvětlit střet zájmů premiéra Andreje Babiše a také uvedla na pravou míru slova komisaře Günthera Oettingera o vyplácení dotací.

Dotaz moderátora Jaromíra Soukupa byl jasný. "Budou zastaveny dotace celé České republice, nebo pouze Agrofertu?" Ministryně financí Alena Schillerová nesrovnalosti vysvětlila. "Dotace České republice zastaveny nejsou. Nadále plynou a od srpna jsme inkasovali 16 miliard korun. Pozastavení evropských dotací se tak týká pouze Agrofertu."

Vysvětlení bylo potřeba po slovech evropského komisaře Günthera Oettingera. Při jeho vyjádření v europarlamentu totiž nebylo zřejmé, zda Evropská komise plánuje pozastavit dotace pouze firmě Agrofert a jejím dalším dceřiným společnostem, nebo celé České republice. "Na konci minulého týdne komisař Oettinger poslal naší vládě dopis. Jednalo se o doporučení, aby Agrofert a jeho podružené firmy byly vyňaty z dotační podpory," uvedla Schillerová s tím, že tímto dopisem se ministerstvo financí řídilo a všechny dotace firmě pozastavilo.

Schillerová se vyjádřila také k auditu, který bude následovat. "Podle mě nemá šanci něco odhalit. My jsme se drželi českého i evropského práva a jako ministerstvo financí jsme rozhodně nepochybili," dodala. Firma Agrofert, kterou premiér Andrej Babiš umístil do svěřeneckého fondu, získala v minulém roce na evropských dotacích dvě miliardy korun.

Kromě evropských dotací se diskuze dotkla také nezaměstnanosti či eura. Jeho přijetí ministerstvo financí společně s Českou národní bankou stále nepodporují, respektive neurčily datum jeho přijetí z obavy o úspory lidí. "Co jste tím mysleli?" dotázal se moderátor pořadu. "Naše vláda datum nestanoví. Vstoupíme-li do eurozóny, odpadnou kompetence České národní banky. Nemohla by nic regulovat. Mohl by tak nastat cenový nárůst," zdůraznila Schillerová.

K plánům ministerstva financí také dodala, že v současnosti není na stole žádné zvyšování daní. Ani vytvoření sektorových daní, o kterých se hovořilo. Soukupa zajímal také názor ministryně na obědy zdarma pro děti ve školách. Tento návrh někteří politici podporují, jiní by volili jiný způsob. "Já respektuji naši koaliční dohodu. Zavázali jsme se k určitému programu, i když se s ministryní Maláčovou ne vždy střetneme v našich názorech," řekla Schillerová.

Moderátora Jaromíra Soukupa dále zajímaly dluhopisy. "Proč bychom měli poměrně levně půjčovat státu?" zeptal se hosta. "My bychom si mohli půjčit i na finančních trzích, ale raději peníze zpětně investujeme do našich občanů. Úrok jsem stanovila na 2,07 procenta a jsem zvědavá, jaký o dluhopisy bude zájem. První výsledky se ale dozvíme nejdříve v lednu."

Pokud si nechcete nechat ujít další zajímavá témata, která hýbou politickou scénou, sledujte Duel Jaromíra Soukupa, který slibuje exkluzivní živý přenos, ostrou výměnu názorů, výjimečné hosty a nový styl politické debaty, kde hlavní úlohu hraje to, co zajímá a trápí diváky. Již příští týden ve čtvrtek od 21.25.