Schillerová v Duelu Jaromíra Soukupa: Vraždu novináře odsuzuji, ale svoboda slova ohrožena není

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa ministryni financí České republiky a nestraničku za hnutí ANO 2011 Alenu Schillerovou, kterou doplnil místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešily různá témata, která hýbou politickou scénou.

Hned v úvodu pořadu se debata rozjela. Probíralo se téma, které v poslední době hýbe Českou republikou. "Myslíte si, že nedávné události na Slovensku mohou mít nějakou souvislost také s děním u nás?" zeptal se moderátor pořadu a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup svých hostů.

"Já si samozřejmě myslím, že to, co se děje, spolu trošku souvisí. Nicméně jako ministryně financí musím hroznou vraždu novináře, která se na Slovensku udála, odsoudit. Nic takového by se stávat nemělo, to je opravdu katastrofa, která musí být důsledně prošetřena, aby se už nikdy neopakovala," vyjádřila se Schillerová. Zároveň dodala, že se domnívá, že neštěstí bylo trochu využito k politickému tlaku na tamější vládu. S jejím vyjádřením souhlasil také druhý host pořadu, tedy Radim Fiala.

"Myslíte si, že je v České republice ohrožena svoboda slova?" položil další otázku Soukup, kterou narážel na nedávné demonstrace v Česku. "Nemyslím si, že je u nás omezená svoboda slova. Když se podíváte do novin, televize či na internet, zjistíte, že novináři si mohou psát o čem chtějí, a to je podle mě správné," uvedla Schillerová.

"Jsem přesvědčený, že v Česku nedochází k žádnému omezení slova. Demonstracemi nám lidé naznačují, že s něčím nesouhlasí, což je v pořádku," vyjádřil se místopředseda hnutí SPD. Ministryně financí ho zároveň doplnila, že od toho demonstrace jsou, aby lidem mohli politici více naslouchat.

Strany vyjednávají o programu

Následně se téma hovoru stočilo na současné vyjednávání o vládě. Moderátor Soukup chtěl vědět, jak dlouho to ještě bude trvat, než se Česká republika dočká legitimní vlády. Oba hosté ho ujistili, že se na vládě pilně pracuje a zatím probíhají vyjednávání se stranami a hledají se rovněž programové průsečíky. "Jak to vypadá s SPD? Počítá s vámi premiér Babiš, nebo ne?" zeptal se Soukup Fialy.

"To já nevím, na to se musíte zeptat premiéra Babiše. My se ve většině bodů shodujeme, jediný problém je v referendu, tam máme odlišné úhly pohledu. My trváme na euroskeptismu, protože nevěříme, že je možnost, aby se Evropská unie reformovala," vyjádřil se Fiala za hnutí SPD. "Ano, nemůžeme se shodnout u tématu referenda. Pro nás je však nepřekročitelný fakt, aby lidé hlasovali pro vystoupení z Evropské unie. Chceme, abychom se do reformování Evropské unie zapojili a mluvili o něm," oponovala Schillerová.

Jako další téma, které rozdmýchalo debatu, se probírala kauza zlatých padáků. Oba hosté vyjádřili nesouhlas. "Považuji to za naprosto neuvěřitelnou věc. Už řadu let se mluví o tom, že by se s tím mělo něco dělat, ale tyhle věci se dějí pořád, a tak to fungovat prostě nemá. Neumím si představit, že u normální firmy v tržním prostředí by se něco takového dělo," uzavřel Fiala debatu.

Pokud si nechcete nechat ujít další zajímavá témata, která hýbou politickou scénou, sledujte Duel Jaromíra Soukupa, který slibuje exkluzivní živý přenos, ostrou výměnu názorů, výjimečné hosty a nový styl politické debaty, kde hlavní úlohu hraje to, co zajímá a trápí diváky. Již příští týden v úterý od 21:25 hodin.