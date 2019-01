Schůzky se soudci? Zeman o nich věděl, brání se Mynář

Hradní kancléř Vratislav Mynář na schůzky se soudci chodil s vědomím prezidenta Miloše Zemana. Odmítl, že by se je pokoušel ovlivnit. Stejně jako při schůzkách s politiky či řediteli firem šlo podle něj o seznámení dotyčného se stanovisky, postoji a postupy prezidenta. Mynář to řekl ve videu, které umístil na hradních stránkách. Schůzky Mynáře se soudci ve věcech, které se dotýkají Hradu a Zemana, kritizují někteří zástupci opozice. Kancléř by podle nich měl ve funkci skončit. TOP 09 chce věc projednat ve sněmovně.

Týdeník Respekt v pondělním vydání uvedl, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce různých soudů. S ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem tak probíral služební zákon, který prezident kritizoval, a případ Lesní správy Lány. "Kancléř Vratislav Mynář na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo," řekl Šimíček týdeníku. Odmítl, že by na něj schůzky měly vliv, a odkázal se na své hlasování. V obou případech Ústavní soud rozhodl v neprospěch Pražského hradu.

Týdeník uvedl, že Mynář oslovil soudce i v jiných případech. Dopis s otázkou ve věci Plzeňské teplárenské adresoval bývalému předsedovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi. Ten skutečnost, že mu Mynář dotaz poslal, označil za zvláštní. Kancléř se údajně snažil kontaktovat také ústavního soudce Jana Filipa v záležitosti zákona o střetu zájmu, takzvaného lex Babiš. Mynář loni volal také předsedovi Městského soudu v Praze Liboru Vávrovi, aby se ho zeptal na rozhodnutí o vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA.

Blbec rodu novinářského

Podle Mynáře není pravda, že by se soudce snažil ovlivňovat. "Při výkonu funkce mluvím se soudci, politiky, ministry, řediteli státních i privátních firem či institucí. S vědomím pana prezidenta dotyčné seznamuji s jeho stanovisky, postoji, postupy v dané věci," řekl kancléř. Je přesvědčen, že pokud Zeman podá ústavní žalobu, je legitimní, aby s jeho postoji a stanovisky seznamoval všechny, kteří s danou věcí mají co do činění. "Jenom blbec rodu novinářského může úmyslně zaměnit seznamování s postoji s ovlivňováním. Tuto činnost jsem dělal, dělám a budu dělat, ať se to pisálkovi líbí, či nikoliv," dodal.

Kontakty Mynáře se soudci se nelíbí některým opozičním politikům, tlak kancléře na soudce je podle nich nepřípustný a měl by ve funkci skončit. Kritizoval ho třeba předseda Pirátů Ivan Bartoš nebo zástupci TOP 09 a STAN. TOP 09 požaduje, aby se věcí zabývali poslanci na řádné schůzi sněmovny. Zabývat by se tím měl ve čtvrtek organizační výbor Poslanecké sněmovny.