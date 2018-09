Schwarzenberg opustil nemocnici, je v pořádku

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, který ve středu upadl kvůli chvilkové indispozici ve sněmovně, ve čtvrtek odpoledne opustil Ústřední vojenskou nemocnici ve Střešovicích. Informoval o tom sám Schwarzenberg s tím, že je v pořádku. Osmdesátiletý doyen sněmovny byl přes noc hospitalizován v nemocnici na pozorování.

Kvůli Schwarzenbergově indispozici poslanci ve středu na zhruba deset minut přerušili jednání. Exministr zahraničí upadl podle šéfa klubu TOP 09 Miroslava Kalouska kvůli krátké nevolnosti, po chvíli se ale vzpamatoval a ze sálu odešel sám. Do nemocnice ho odvezli záchranáři.

Schwarzenberg před deseti lety ve funkci ministra zahraničí absolvoval operaci srdce. Když se v roce 2012 ucházel o post prezidenta, zveřejnil vyjádření renomovaného lékaře, podle něhož byl zdravotně způsobilý pro výkon funkce hlavy státu. Kritici Schwarzenbergovi vytýkali, že často podřimuje při jednáních a na veřejných akcích. Spekulovali o jeho zdravotním stavu.

"Pajdám jako pan prezident, ohluchl jsem jako pan prezident. V tom jsme se dotáhli do podobné polohy. Musím si také nechat operovat šedý zákal. Tedy všechny ty normální věci, co se ve stáří dějí. Ale to patří k tomu stáří, mě to nerozčiluje," řekl loni v prosinci, když slavil osmdesátiny, s tím, že vzhledem ke svým zkušenostem a stáří vidí svoji roli v dolní parlamentní komoře jako mentor.

Stejně jako v případě Schwarzenberga přerušili poslanci schůzi kvůli indispozici kolegy už v minulosti. V roce 2009 zkolabovala ve sněmovně tehdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. V únoru 2004 zkolaboval ve sněmovně při jednání poslaneckého klubu ČSSD někdejší premiér Vladimír Špidla, kterému tehdy mu bylo 52 let. Ihned ho ošetřili pracovníci sněmovní lékařské služby a záchranné služby, ještě tentýž den podstoupil vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici a poté byl propuštěn. Pak Špidla na pár dní zrušil pracovní program a odpočíval doma.