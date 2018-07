Šéf Nejvyššího soudu: Stát by měl odškodnit klienty H-Systemu

Do případu H-Systemu podle předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala musí vstoupit český stát a odškodnit poškozené. Šámal to řekl po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě. Omluvil se v té souvislosti za průtahy řízení, právě proces kolem H-Systemu je podle něj příkladem, kdy soudy rozhodovaly nepřiměřeně dlouhou dobu. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský dodal, že H-System je příklad selhání českého státu v 90. letech.

Zeman po setkání s Rychetským a Šámalem vydal prohlášení, podle kterého byla tématem zhruba hodinové schůzky především délka soudních řízení. Případy H-Systemu či trestní kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha podle něj snižují svou délkou důvěru veřejnosti v soudní systém. Prezident dodal, že je připraven se připojit k případné ústavní stížnosti bytového družstva Svatopluk v případu H-Systemu a zvláštním podáním ji podpořit.

Současná legislativa podle soudců i ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) plošné odškodnění neumožňuje. Lidé se ale mohou obrátit na ministerstvo se žádostí o náhradu škody. "Jedná se o škodu, která jim vznikla konkrétním nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem týkajícím se kauzy H-Systém. Ministerstvo ji vyřídí v souladu se zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem," vysvětlil ministr. Zkoumat bude podle něj nutné i to, zda již neuplynula promlčecí doba.

Nejvyšší soud minulý týden nařídil asi stovce obyvatel domů v Horoměřicích u Prahy postavených na pozemcích H-Systemu, aby se do 23. srpna vystěhovali. Šámal připustil, že chápe, proč lidé z Horoměřic pociťují výsledek procesu jako nespravedlivý. "Mají na to právo. Chtěl bych zdůraznit za sebe, že se musím omluvit za délku toho řízení," uvedl.

"Otázka spravedlnosti je však citlivá," dodal Šámal. "Spravedlnost nelze budovat na nespravedlnosti k ostatním lidem, spravedlnost pro určitou skupinu lidí nemůže být vyvážena tím, že bude nespravedlnost vůči ostatním," uvedl. Rozhodnutí se týká 60 rodin, přitom poškozených v případu H-Systemu je zhruba 1000, vysvětlil.

Žádné rozhodnutí vrcholných soudů podle něj nedokáže situaci pro všechny poškozené jednoznačně vyřešit, takže považuje za nutné, aby do případu vstoupil stát. "A různým způsobem odškodnit poškozené, je tu minimálně varianta, že stát doplatí ten rozdíl mezi tím, co požaduje správce konkurzní podstaty, a tím, co nabízejí z hlediska odkoupení nemovitostí vedlejší účastníci v družstvu Svatopluk," uvedl. Poměrně by podle něj měl stát odškodnit všechny, kdo do projektů H-Systemu vložili peníze.

Úpravy by se podle něj měl dočkat zákon o obětech trestných činů, který se nyní na případ ale nevztahuje. "To je ale špatně a měl by se vztahovat, budu usilovat, aby se zákon změnil a byl novelizován," uvedl. Průtahy řízení dal do kontextu právního systému a vymahatelnosti práva. Kritizoval v té souvislosti velké množství předpisů, o kterých hovořil jako o "právní džungli", a naopak zmínil chybějící procesní předpisy, které by přispěly k rychlosti řízení.

Šámal zdůraznil, že kauza má počátek v 90. letech, kdy stát nesplnil svou regulační úlohu. Politici by podle něj měli jednat a odčinit to, co tehdy způsobili. Rychetský uvedl, že délka řízení a neefektivita nejvíc ovlivňuje insolvenční řízení. "Případ H-Systemu, i když jsme ho nerozebírali, ale byl uveden jako příklad, je příkladem selhání nejen justice, ale českého státu v 90. letech," konstatoval.

Hrad schůzku na téma H-System oznámil minulý týden, soudci pozvání přijali, ale v médiích zdůrazňovali, že konkrétní kauzu s hlavou státu rozebírat nemohou. Rychetský po příjezdu na Hrad uvedl, že téma bylo změněno na systémové problémy justice a insolvence. Šámal po jednání řekl, že prezidentovi sdělil totéž, co novinářům. Byla podle něj shoda na tom, že stát bude muset do případu vstoupit.