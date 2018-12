Šéf ODS Fiala: A teď Babiše smázneme!

ODS v příštích sněmovních volbách smete Andreje Babiše, tvrdí její předseda Petr Fiala. Podle něj se premiérovi připisuje příliš velký význam a úspěchy, které nemá. Šéf občanských demokratů mluví i o cestě strany zpět na politický vrchol, o neomluvitelném projídání státního rozpočtu nebo o tom, proč nikdy nebude dělat politickou reality show.

Neříkají vám někdy kolegové nebo poradci, abyste se víc usmíval, nebo naopak bouchnul do stolu? Prostě abyste více projevil emoce?

Ne, to mi nikdo neříká. A ani nechápu, k čemu vaše otázka směřuje.

K jednání sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě. Měl jste velmi dobrý projev, což mi ale došlo až poté, co jsem si ho zpětně znovu prošel. Během samotné schůze nevzbudil takovou pozornost. Zvláště když po vás nastoupil emotivní Andrej Babiš...

Nemám zájem rozebírat své mediální výstupy, myslím si, že to nikoho nezajímá. Jezdím po České republice, mluvím s lidmi a oni přesně vědí, co říkám a proč to tak říkám. A právě na tento projev jsem měl neuvěřitelné množství pozitivních reakcí. Že projevu nerozuměli a museli si ho číst, to jsou jen hloupé řeči některých pražských novinářů. Pokud jde o emoce, s nimiž pracují populističtí politici, podívejte se na výsledky, jak ti lidé dopadají. Já dělám politiku založenou na argumentech a serióznosti, ne na divadle. Politická reality show ve sněmovně byla. Tu předváděl Andrej Babiš, který nedokázal odpovědět na jedinou otázku, kterou jsem mu položil. Nedokázal reagovat na střet zájmů, místo toho četl zdravotní diagnózy svých dětí. Jeho projev byl špatný a vidí to i lidé. Moji voliči a lidé, ke kterým já mluvím, oceňují politiku, kterou dělám. A kterou se liším od Andreje Babiše. Já nabízím alternativu.

K tomu se ještě dostaneme. Vy jste v projevu nemluvil konkrétně o Andreji Babišovi, jako spíše o tom, jestli člověk, který má za sebou takové množství tak závažných kauz, je vůbec schopen vykonávat post premiéra. Proč?

Protože právě to je podstatné. Chtěl jsem veřejnost vysvobodit z té myšlenkové pasti, kterou představuje Babiš a Antibabiš. Mě Andrej Babiš nezajímá. Přisuzuje se mu příliš velký význam a příliš velké úspěchy, ale on je fakticky nemá. Pro část mediální obce zaplňuje Andrej Babiš celý obzor. A to já odmítám. On je teď předsedou vlády a má obrovské problémy. Já bych podobný projev přednesl o komkoli v jeho situaci. Není možné, aby premiér, který je obviněný a jehož děti jsou obviněné spolu s ním, a jenž zcela logicky musí uplatňovat nějakou strategii, jak obhájit sebe a minimalizovat riziko odsouzení svých dětí, byl nadále souběžně předsedou vlády. Protože tento střet v sobě nikdo nedokáže vyřešit. A my nikdy nevíme, jestli k nám mluví předseda vlády, otec bránící děti, nebo člověk kryjící vlastní obvinění. Vznikají tu navíc pochybnosti o vyšetřování. To jsou všechno věci, které brání tomu, aby byl takový člověk předsedou vlády. A já jsem chtěl ukázat, že současný premiér znamená pro tu ústavní funkci nebezpečí. Pro mě Andrej Babiš nepředstavuje celý obzor. Je to politický soupeř, který má určitou politickou sílu - i když zdaleka ne takovou, jak si on sám ještě nedávno představoval a jaká se mu přisuzuje. A proto je porazitelný. A proto ho také s ODS v příštích volbách porazíme.

Jak se na celé dění kolem Babiše vlastně díváte jako politolog? Dovedl byste si dříve představit, že bude v Česku dlouhodobě vládnout obviněný premiér a nic se nestane?

Já si dovedu představit leccos a znám i různé příklady ze zahraničí, ale říkám upřímně, že toto bych si představit nedovedl. Nedovedl bych si to představit ještě ani před rokem. Že tu máme premiéra, který je obviněn z dotačního podvodu, což je důležité, protože jde o nějakou formu hospodářské kriminality, že je do toho zapojena jeho rodina a že se ještě k tomu objeví celá ta kauza s jeho synem a podivnou cestou na Krym. To jsou všechno věci, které by nemohly v žádné jiné vyspělé zemi znamenat nic než odchod takového člověka z funkce předsedy vlády do doby, než se vše vyšetří.