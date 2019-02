Senát zřejmě schválí zákon pro brexit bez dohody

Senát zřejmě schválí návrh zákona, podle kterého budou mít Britové v Česku až do konce příštího roku v některých oblastech stejná práva, jako by dále byli občany Evropské unie. Předlohu podpořil garanční ústavně-právní výbor hlasy všech přítomných členů. Zákon bude účinný jen v případě vystoupení Británie z Evropské unie bez dohody. Senátní plénum jej bude schvalovat za týden. Spojené království má Unii opustit 29. března.

Bez zákona by se Britové v případě brexitu bez dohody ocitli v Česku ve stejném postavení jako cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. Dotklo by se to podle ministerstva vnitra zhruba pěti tisíc Britů působících na českém pracovním trhu. V Česku legálně pobývá kolem osmi tisíc občanů Spojeného království. Brexit ovlivní také život Čechů v Británii, podle různých odhadů jich tam žije čtyřicet až sto tisíc.

Předloha upravuje pobyt britských občanů v Česku, nabývání českého státního občanství, uzavírání manželství a registrovaného partnerství a vydávání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Návrh upravuje také přístup britských občanů na trh práce, podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti a výplatu některých dávek státní sociální podpory.

Návrh ošetřuje daně z příjmů ve vztahu ke Spojenému království, stavební spoření a penzijní připojištění britského občana. Dále pojednává o uznávání odborné kvalifikace britského občana nebo jeho rodinného příslušníka nebo o platebních transakcích v britských librách.

Vláda se podle ministerstva vnitra snažila postihnout všechny oblasti, v nichž by mohl nastat problém. Některá opatření například ohledně pobytu, daní a uznávání kvalifikací zdravotnických pracovníků by podle předlohy platily i po konci roku 2020.