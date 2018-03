Sobotka nechce společnou vládu s ANO. "ČSSD ať je v opozici"

Bývalý premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka je zásadně proti tomu, aby strana podpořila hnutí ANO a šla s ním do vlády. Sobotka to řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

"ČSSD by měla zůstat v opozici, měla by být důsledně levicovou opozicí. Měla by zregenerovat síly, změnit způsob svého fungování, zlepšit marketing, soustředit se na opoziční roli a na příští volby," řekl Sobotka.

Bývalý premiér je jedním z 15 poslanců, kteří budou případně rozhodovat o tom, zda půjde ČSSD s ANO do vlády za podpory KSČM. A i když na jednáních s ANO nový předseda strany Jan Hamáček Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka ujistil, že všichni poslanci sociální demokracie podpoří vládu, tak Sobotka má k tomu zjevné výhrady.

"Není možné, aby vládu vedl trestně stíhaný politik," řekl Sobotka. Otázce, jestli bude hlasovat pro, nebo proti vzniku případné vlády, se však vyhnul. "Nechci a nebudu teď spekulovat o nějakém hlasování o důvěře vládě, které je hodně daleko. Vlastně nevíme, kdy toto hlasování bude, a ani nevíme, jestli taková vláda vznikne, protože vyjednávání mezi ANO a ČSSD zatím žádné konkrétní výsledky nemá," řekl.

Jeho přesvědčení, že by ČSSD neměla s ANO do vlády vstupovat, se zdá být silné. "V minulých letech jsem v zájmu strany musel uzavírat řadu politických kompromisů a musel jsem vždy hledat nějaké řešení. Doufám, že sociální demokracie se rozhodne rozumně. Dnes jsem v pozici, kdy si mohu dovolit větší luxus a postupovat zejména v souladu se svým svědomím a poslaneckým slibem," dodal.

Nicméně nové vedení ČSSD věří, že by se Sobotka případně podřídil většině a hlasoval pro vznik vlády. "Věřím, že by Bohuslav Sobotka i další poslanci respektovali rozhodnutí členské základny, pokud by vstup ČSSD do vlády podpořila," citoval server Aktuálně Zimolu.