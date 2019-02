SPD povede do voleb Zemanův exministr. Kandiduje i Okamura

Hnutí SPD povede do květnových evropských voleb lékař a někdejší ministr zdravotnictví z vlády Miloše Zemana v letech 1998 až 2002 Ivan David. Na posledním místě kandidátky bude předseda hnutí Tomio Okamura, uvedla SPD v tiskové zprávě. Pokud by se Okamura díky preferenčním hlasům do Evropského parlamentu dostal, automaticky by mu zanikl mandát ve Sněmovně.

Kandidátku SPD pro evropské volby schválilo předsednictvo strany. David, který hnutí ve volbách povede, už za SPD kandidoval loni v říjnu do Senátu v obvodu Praha 12, získal tehdy 5,5 procenta a skončil pátý. Senátorem byl v tomto obvodu zvolen Pavel Fischer (nestraník).

Zařazení Okamury na poslední místo kandidátky označilo SPD za podporu předsedy hnutí pro ostatní kandidáty a zdůraznění významu voleb. Okamura se nicméně může do Evropského parlamentu dostat, pokud by díky preferenčním hlasům přeskočil ostatní kandidáty hnutí. Funkce europoslance je podle zákona s funkcí poslance českého Parlamentu neslučitelná.

SPD je posledním sněmovním uskupením, které představilo lídra své kandidátky pro evropské volby. Většinu ostatních stran povedou do voleb nynější europoslanci: ANO Dita Charanzová, ODS Jan Zahradil, KSČM Kateřina Konečná, ČSSD Pavel Poc, KDU-ČSL Pavel Svoboda a společnou kandidátku TOP 09 a STAN Jiří Pospíšil (TOP 09). Piráti vybrali do čela své kandidátky softwarového specialistu Marcela Kolaju.