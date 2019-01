SPD: V případě czexitu by Česko mělo bilaterálně jednat se státy EU

Vývoj v Británii ukazuje, že kdyby Česko chtělo vystoupit z Evropské unie, musí začít řešit dvoustranné smlouvy se členskými státy unie o zachování současných vztahů. Sdělil to předseda SPD Tomio Okamura, jehož hnutí prosazuje referendum o vystoupení z EU. V případě britského odchodu z EU se zbývajících 27 zemí Unie dohodlo, že nebudou jednat o bilaterálních smlouvách s Británií, ale vyjednávají společně prostřednictvím Evropské komise.

"Pro nás to znamená, že pokud by si naši občané přáli vystoupení z EU - a SPD prosazuje takové referendum - tak je třeba začít pracovat na bilaterálních smlouvách s jednotlivými zeměmi EU o uznání některých stávajících podmínek, to je o volném pohybu občanů EU, zboží, služeb a peněz," napsal Okamura v textové zprávě.

Evropská unie v jednání s Británií nabídla Londýnu zachování přístupu na společný trh, kde platí volný pohyb zboží, služeb a kapitálu. Na oplátku však požadovala, aby totéž platilo pro evropské občany a firmy v Británii. Britové to odmítli, zejména kvůli svým výhradám vůči volnému pohybu osob. Závěrečnou dohodu, která měla upravit podmínky brexitu, v úterý odmítl britský parlament. Není jasné, jak se bude situace vyvíjet dál. Pokud by Británie opustila EU bez dohody, znamenalo by to mimo jiné i zavedení cel.

Okamura vyjádřil přesvědčení, že pro Brity bude nakonec odchod z Unie výhodný. "To, že EU bude vystoupení Británie komplikovat, bylo jasné. Na druhou stranu Británie nakonec vše vyjedná k vzájemnému prospěchu, protože krom Bruselu si nikdo normální nepřeje zpřetrhat ekonomickou spolupráci s Brity," uvedl.

Představitelé členských zemí EU i evropských institucí opakovaně uváděli, že si přejí zachovat co nejužší vztahy s Británií. Zároveň ale upozorňovali, že stát, který není členem Unie, nemůže mít stejné výhody jako členské země.