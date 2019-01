STAN a Piráti s novelou: kancléř musí mít prověrku

Starostové a nezávislí (STAN) společně s Piráty předloží Poslanecké sněmovně (PS) podruhé novelu zákona o Kanceláři prezidenta republiky. Kancléř prezidenta by podle nich měl do dvou let od svého jmenování obdržet bezpečnostní prověrku na stupeň tajné. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová. Kancléř Vratislav Mynář v pátek stáhl správní žalobu, kterou podal na Národní bezpečnostní úřad kvůli neudělení prověrky na nejvyšší stupeň a zpochybnil přitom nezávislost dvou soudců pražského městského soudu i objektivitu Nejvyššího správního soudu.

"Cílem novely je zakotvit do našeho právního řádu pojistku, že kancléřem prezidenta republiky bude osoba důvěryhodná a prověřená. Pozice kancléře prezidenta republiky není ledajakou pozicí, není to ledajaký úředník," řekla Kovářová. "Za pravdu nám dal i pan prezident (Miloš Zeman), který řekl v roce 2013, že požaduje, aby kancléř o prověrku požádal, a pokud ji nezíská, odstoupí ze své funkce a on si bude hledat kancléře nového. Doufáme, že to pochopí i poslanci a naši novelu v prvním čtení propustí do čtení druhého," doplnila.

Podobný návrh novely předkládají poslanci STAN podruhé. V červnu dolní komora na návrh KSČM zamítla novelu, kterou měla být uzákoněna povinnost nejpřísnější prověrky. Pro zamítnutí tehdy hlasovalo 98 ze 159 přítomných poslanců, proti jich bylo 41. Zamítnutí vedle komunistických poslanců podpořili zástupci hnutí ANO, SPD a ČSSD.

Rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu, který Mynářovi nepřiznal prověrku na stupeň přísně tajné, napadl kancléř žalobou počátkem roku 2016. Páteční stažení žaloby vysvětlil tím, že dva členové soudního senátu Jan Kratochvíl a Štěpán Výborný spojili svou profesní minulost s lidmi, kteří proti němu vystupovali nebo vystupují. Výborný byl asistentem ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka, jenž nedávno zveřejnil, že se ho Mynář dotazoval na projednávanou věc. Kratochvíl působil jako asistent tehdejšího poslance KDU-ČSL Ludvíka Hovorky, který proti Mynářovi vystupoval v souvislosti s prověrkou.

Hrad sdělil, že Mynář zůstane i nadále ve funkci, protože pro její výkon plně dostačuje současná prověrka na stupeň vyhrazené. Předseda Pirátů Ivan Bartoš v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi řekl, že by prezidentův kancléř měl mít prověrku na nejvyšší stupeň utajení. Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že by kancléř měl disponovat prověrkou nejméně na stupeň důvěrné.